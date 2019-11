Rechtbank haalt voorlopig streep door mestverwerker Groenlo

De rechtbank in Arnhem haalt opnieuw een streep door de vergunning van mestverwerking in Groenlo

Dat gebeurde in de beroepsprocedure die was aangespannen door omwonenden. Zij gingen in beroep tegen de vergunning die in 2018 door de provincie Gelderland is verleend. De eisers werden onder meer bijgestaan door Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment die aan de weg stond van het afschieten van het stikstofbeleid.

RMS wil op een industrieterrein in Groenlo een mestverwerkings- en vergistingsinstallatie bouwen met een capaciteit van circa 450.000 ton drijfmest. In juni werd op een ander onderdeel van de vergunning ook al negatief geoordeeld door de rechter.

Aerius is buiten werking

De rechter oordeelde in deze beroepszaak opnieuw over de onderbouwing van de vergunning. De vergunning is onder meer verleend op basis van aankoop van ammoniak van bedrijven in de omgeving (externe saldering). Dat heeft de rechter op zich goedgekeurd. Ook het gebruik van het rekenmodel Aerius is in principe mogelijk. Maar het huidige Aerius voldoet volgens de rechtbank niet meer, met name niet voor de berekening van stikstofneerslag op korte afstand.

De rechtbank verwijst naar de PAS-uitspraak van de Raad van State eind mei dit jaar en dat Aerius kort daarna buiten werking is gesteld. De berekening van de externe saldering voldoet daarom niet, stelt de rechtbank vast en daarmee is het beroep gegrond. De vergunning voor RMS komen voor vernietiging in aanmerking, stelt de rechtbank vervolgens.

Nieuwe vergunningverlening

Omdat er nog geen duidelijkheid is over hoe de vergunningverlening en externe saldering er uit gaan zien, is er nog geen definitieve uitspraak. Er moet een nieuwe berekening gemaakt worden en dan moet opnieuw een vergunning verleend worden. Het wachten is nu in ieder geval op meer duidelijkheid over het nieuwe stikstofbeleid en hoe vergunningen verleend kunnen worden.