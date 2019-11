Planbureau: klimaatdoelen worden niet gehaald

Het kabinet neemt extra maatregelen om de klimaatdoelen te halen.

Dat meldt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeerde vrijdag 1 november dat het klimaatakkoord dat in juni is getekend, niet ver genoeg gaat om de gestelde doelen te halen. Bij de industrie zorgen de maatregelen voor een forsere afname van de uitstoot van koolstofdioxide (CO 2 ) en andere broeikasgassen, maar onder meer het autoverkeer zal meer uitstoot veroorzaken dan voorspeld.

Klimaatakkoord

Volgens het Planbureau gaat het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord niet gehaald worden. Dit doel houdt in dat de broeikasgassen in 2030 met 49% gedaald zijn ten opzichte van 1990. In een rapport dat op vrijdag 1 november verscheen, staat dat de reductie blijft steken op 43 tot 48%.

Extra € 60 miljoen

De maatregelen van Wiebes richten zich ook op het ‘verleiden’ van bedrijven om klimaatmaatregelen te nemen. De bewindsman maakt € 60 miljoen vrij voor de subsidiepot voor ‘de aanschaf van bijvoorbeeld warmtepompen en zonneboilers’. Daarnaast komt er een extra subsidieronde voor bedrijven die willen investeren in hernieuwbare energie.

Hogere lasten voor gezinnen

Het totaalplaatje laat zien dat de lasten voor bedrijven in de periode tot 2030 € 2,6 miljard hoger uitkomen. De lasten voor gezinnen stijgen met € 1,8 miljard. De lasten voor gezinnen en bedrijven stijgen vooral door de hogere ODE-belasting. Dit is een zogenaamde duurzaamheidsopslag die wordt geheven op stroom- en gasverbruik.