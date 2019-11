Opnieuw Duits boerenprotest aangekondigd

De Duitse boerenactiegroep Land schafft Verbindung (LsV) houdt op 26 november een nieuwe protestactie.

Dat meldt het Duitse vakblad TopAgrar. De organisatoren gaan uit van 5.000 deelnemers die met zo’n 2.000 trekkers meedoen aan de protestrit naar de Duitse hoofdstad. De politie meldt dat boeren via vier routes Berlijn binnen willen rijden om in het regeringscentrum een ‘serieuze dialoog’ met de regering te eisen.

Vervolg op actie 22 oktober

De rit naar Berlijn volgt op de nationale demonstratie van 22 oktober. Toen was het hoofdprotest bij het landbouwministerie in Bonn. In totaal waren circa 80.000 boeren met 18.000 trekkers op straat, en protesteerden zij in 16 verschillende Duitse grote steden.

Vorige week dinsdag 29 oktober vond onder de vlag van LsV eveneens een demonstratie plaats in Kalkar, in de regio Nederrijn bij Arnhem. Hieraan namen 600 boeren met 400 trekkers deel.

Boeren niet betrokken bij beleidsvorming

De protestacties richten zich tegen het aangekondigde landbouwpakket dat de regering dit najaar in het kader van de begroting 2020 op tafel heeft gelegd. Daarbij gaat het om zaken als mestwetgeving en insectenbescherming. De Duitse boeren voelen sterk dat deze maatregelen zonder hen zijn opgesteld, reden waarom zij eisen dat er meer naar hen wordt geluisterd. LsV werd volgens het Facebook-account van de groep op 1 oktober opgericht en telt inmiddels ruim 21.000 leden.

Farmers Defense Force Germany opgericht

Bondskanselier Angela Merkel kondigde al aan met de boeren in gesprek te willen gaan. Maar de organisatie vindt dat de politiek nog niet concreet genoeg is. Zij laat weten dat de acties net zo lang doorgaan tot landbouwminister Klöckner en minister van Milieu Schulze bereid zijn met de boeren om tafel te gaan.

Inmiddels is in Duitsland ook een Farmers Defense Force Germany opgericht, met nu zo’n 300 leden. Welke koers zij willen varen is nog niet geheel duidelijk.

Medeauteur: Stefan Essink