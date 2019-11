Nevedi: feiten diervoeder beter communiceren

Nevedi heeft een nieuwe strategische visie waarin communicatie over feiten centraal staat.

Keuzes over de herkomst van diervoedergrondstoffen moeten gemaakt worden op basis van feiten en niet op gevoel. De diervoederindustrie moet daarom naar alle betrokken partijen in de keten helder communiceren wat het feitelijk betekent wanneer bijvoorbeeld grondstoffen van buiten Europa uitgesloten worden. Dat staat in de nieuwe strategische visie van Nevedi, de brancheorganisatie voor de diervoersector, die donderdag 7 november gepresenteerd werd.

Regionale grondstoffen

Nevedi ziet dat ‘intuïtieve logica’ steeds meer leidend wordt in plaats van feitelijke wetenschappelijke onderbouwingen. “Zo is bij beleidsmakers en ook marktpartijen in toenemende mate de tendens te bespeuren om vanwege klimaat en circulariteit te pleiten voor een meer regionale sourcing van grondstoffen zonder dat dit feitelijk wordt onderbouwd”, zo staat in de visie. Volgens Nevedi kan het uitsluiten van niet-Europese grondstoffen negatieve gevolgen hebben voor de milieuvoetafdruk van dierlijke producten en de prijzen voor diervoeders.

Herkomst in concepten

Tevens constateert Nevedi dat de herkomst en specifieke samenstelling van diervoedergrondstoffen steeds meer een onderdeel wordt van zuivel-, ei- en vleesconcepten. Dit biedt mogelijkheden voor diervoerbedrijven om onderscheidende concepten te leveren met een hogere toegevoegde waarde, aldus de organisatie.

Krimpende veestapel

Tegelijkertijd zal door een krimpende veestapel minder productiecapaciteit voor diervoeders nodig zijn in Nederland. Het terugbrengen van de capaciteit en verdere consolidatie in de veevoersector liggen in de lijn der verwachting, aldus Nevedi. Het afnemend aantal veehouders betekent voor de diervoedersector dat er meer maatwerk komt in voeders en meer specialistische ondersteuning als erfbetreder.

Vijfjarenplan