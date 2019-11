NVWA: strengere controles bij diertransporten

Toezichthouder gaat sneller optreden en minder waarschuwen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat sneller boetes uitdelen bij het overtreden van welzijsregels tijdens diertransporten. Dat meldt de NVWA. De toezichthouder gaat dus sneller optreden en minder waarschuwen. Ook blijven overtredingen 3 jaar staan.

Veelplegers

Bij overtredingen worden passende maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Veelplegers kunnen onder verscherpt toezicht worden geplaatst. Dit houdt in dat de NVWA vaker gaat inspecteren. Denk hierbij aan boetes, een last onder dwangsom, een verbod op het verrichten van bepaalde activiteiten, ingrijping of schorsing van vergunningen.

Het nieuwe interventiebeleid met bovenstaande regels gaat op 1 december in. Hierin staat beschreven hoe de NVWA optreedt tijdens transport en dierenwelzijn bij het doden van dieren. Aan deze regels verandert niets, alleen aan de manier van optreden.