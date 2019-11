‘Megaproces’ tegen dierenactivisten van start

Van de 67 voor de stalbezetting in Boxtel aangeklaagde dierenactivisten was het overgrote deel aanwezig tijdens de rechtszitting woensdag in de rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch.

Ongeveer 50 activisten waren met hun advocaten aanwezig. Op zich opvallend want ze moesten komen uit vele landen. Naast Nederlanders gaat het om Duitsers, Polen, Engelsen Belgen, Denen, Finnen, Tsjechen, en enkele andere landen.

Grote belangstelling

De publieke belangstelling voor de rechtszaak tegen de varkensstalbezetters van Boxtel was eveneens groot. Gescheiden van elkaar zaten tientallen sympathisanten van boeren en dierenactivisten de zitting te volgen. De interesse van de pers was zo mogelijk nog groter met zo’n twintig journalisten en vijf cameraploegen. De activisten moeten zich verantwoorden voor de politierechter vanwege de bezetting in juni van een varkensstal in Boxtel, en juridisch jargon lokaalvredebreuk.

Door de grootschaligheid van de rechtszaak begon de zitting vanwege logistieke redenen niet op de geplande 10 uur maar pas een uur later.

Geen adresgegevens voorgelezen

Veel verdachten verschenen samen met een tolk op de zitting. Op verzoek van een van de advocaten werden geen adresgegevens van de verdachten voorgelezen. “Er zijn bedreigingen geuit tegen mijn cliënten, voor hun veiligheid is dat beter”, aldus advocate Van den Brûle. Rechter Scheele stemde daar mee in.

Moment van arrestatie

De verdachten werden allemaal in de gelegenheid gesteld te reageren op het ten laste gelegde ‘medeplegen van lokaalvredebreuk’. Daar wilde echter niemand gebruik van maken. Het enige onderwerp waar een punt van werd gemaakt was het moment waarop de verdachten te horen kregen dat ze gearresteerd waren. Volgens de advocaten van de verdachten was dat voor de meeste onduidelijk en was hen verteld dat ze naar een veilige plek zouden worden gebracht omdat boeren agressief waren. Vervolgens werden ze gearresteerd op het politiebureau in Eindhoven.

Ter illustratie van de inbraak in de stal werden een aantal filmpjes van het openen van de stal getoond. Voor het OM was dat openbreken, voor de verdediging ging het om het openen van een deur.

Filmpje van zieke en dode varkens

Bij een filmpje van de verdediging waarin zieke en dode varkens voorkwamen werd door veel activisten het gezicht afgewend en begon een aantal van hen te huilen. Volgens het OM blijkt uit niets dat deze film bij het bedrijf van Van Sleuwen in Boxtel is gemaakt. Toen advocaat Vlug vervolgens aan de rechter voorstelde om aan de activisten te vragen wat ze gezien hebben in de stal, antwoordde hij gevat: “Maar ze willen niet eens zeggen dat ze in de stal geweest zijn.”

Na de inventarisatie van de feiten zal vanmiddag het OM zijn requisitoir houden en de advocaten hun pleidooi. Rechter Scheele heeft het voornemen vandaag nog tot een uitspraak te komen.