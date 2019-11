Kabinet kiest voerspoor voor stikstofruimte

De maatregelen die het kabinet voorbereidt om stikstofruimte te creëren voor de woningbouw vereisen extra rekenwerk. Er worden maatregelen voorbereid en doorgerekend om de stikstofuitstoot via het veerantsoen te verminderen. Of daarbij ook gebruik wordt gemaakt van de inzet van enzymen is twijfelachtig. De maatregelen op de korte termijn spitsen zich toe op snelheidsbeperkingen in het verkeer.

Het kabinet was aanvankelijk van plan vrijdag 8 november knopen door te hakken, maar premier Rutte zei woensdagavond op een bijeenkomst in het Overijsselse Vinkenbuurt, dat het volgende week wordt voordat het kabinet met maatregelen naar buiten komt.

Voerspoor

Het voerspoor was ook onder het Programma Aanpak Stikstof al een element om de stikstofuitstoot te verminderen, naast technische maatregelen in stallen en bij de aanwending van mest. Over de vermindering van de stikstofuitstoot door de veehouderij waren binnen het stikstofbeleid aparte afspraken gemaakt tussen de landbouwsectoren en de overheid.

Gebruik van enzymen ligt gevoelig, onder andere bij het CDA, omdat nog onvoldoende duidelijk is welke neveneffecten gebruik ervan heeft op de gezondheid van het vee en of de enzymen mogelijk terug te vinden zijn in de melk en in zuivelproducten.

‘Geen enkel taboe’

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt nu berekeningen over de stikstofwinst die kan worden geboekt door verlaging van de maximum snelheid. Rutte zei in Vinkenbuurt dat er voor de maatregelen op langere termijn ‘geen enkel taboe’ is.

Moeilijk te verteren maatregel

Voor de partij van Rutte (VVD) is een verlaging van de maximum-snelheid een moeilijk te verteren maatregel. De VVD wil de aanpassing van de snelheid tot het absoluut noodzakelijke beperken. Als de snelheidsverlaging in en nabij kwetsbare natuurgebieden voldoende effect heeft om stikstofruimte voor de bouw te creëren, heeft dat de voorkeur. Eerder is in de coalitie ergernis ontstaan nadat bleek dat VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) geen berekeningen had laten maken over de stikstofeffecten van snelheidsverlaging.

Gesprek met provincies

De minister-president voert op donderdag 7 november samen met landbouwminister Carola Schouten een gesprek met de provincies. Daarbij gaat het onder andere over de gebiedsgerichte aanpak waar provincies het voortouw in nemen.