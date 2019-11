Martin Scholten (WUR): krimp veestapel niet nodig

Vee is onmisbaar in de kringlooplandbouw, aldus Martin Scholten van Wageningen UR. Het gaat erom de grondstoffen zo goed mogelijk te benutten en te verwaarden, en daar hoort veehouderij onlosmakelijk bij.

Hij houdt het verhaal naar eigen zeggen al voor de 90ste keer. Toch blijft het inspirerend, de optimistische visie van Martin Scholten op de kringlooplandbouw. De directeur Animal Sciences Group van Wageningen UR is op dit terrein een belangrijke adviseur van minister Schouten, die de circulaire landbouw tot haar speerpunt heeft gemaakt.

Scholten sprak maandagavond 4 november in Heerenveen, op een bijeenkomst voor klanten van Countus, met meer dan 200 belangstellenden, vooral veehouders.

Zonder vee geen kringlooplandbouw

Vierkantsverwaarding

Belangrijkste van kringlooplandbouw is, in Scholtens visie: grondstoffen goed benutten. Daar draait het om. ‘Vierkantsverwaarding van biomassa’, noemt hij het. Een term ontleend aan de slachterijwereld waar elk deel van een karkas zo goed mogelijk vermarkt moet worden. In tegenstelling tot wat veel beweerd wordt, hoeft de veehouderij van Scholten geen plek in te ruimen, in tegendeel. Hij is ervan overtuigd dat veehouderij de efficiency van de grondstofbenutting versterkt. Hiermee zet hij zich af tegen de opvatting dat de wereldbevolking beter op puur plantaardige voeding kan overstappen. “Zonder vee geen kringlooplandbouw.”

Lees verder onder de tweet.

Ik verzet me tegen generieke korting

Misverstanden

Scholten vindt wel dat er problemen zijn die om oplossingen vragen, maar zegt stellig: “Ik verzet me tegen generieke korting van de veestapel. Daar lossen we niets mee op.” Hij pakt nog een paar ‘misverstanden’ over kringlooplandbouw bij de kop. Zo is kringlooplandbouw niet per se kleinschalig, in zijn ogen. En zelfs niet grondgebonden op dezelfde plek. Zelfs glastuinbouw past precies in de kringlooplandbouw, als het optimaal benutten van grondstoffen met behulp van precisietechnologie. “Nederland kan ook in de toekomst nog steeds de modernste landbouw van de wereld hebben, zoals we nu al wereldkampioen productie-efficiëntie zijn. En we kunnen ook de tweede exporteur blijven.”

Eiwit uit bietenblad

Met concrete voorbeelden illustreert Scholten de mogelijkheden. Ten eerste het gebruik van bietenblad. Dat is verrassend eiwitrijk. Cosun heeft dit jaar een proeffabriek in gebruik genomen om dat eiwit uit het bietenblad te halen. Volgens Scholten kan het Nederlandse bietenareaal genoeg eiwit leveren om alle import van eiwitrijk veevoer te vervangen.

Daarnaast ziet hij mogelijkheden voor insectenteelt. Niet voor menselijke consumptie, maar als tussenschakel. Insecten voeren met afvalproducten, en de insecten gebruiken als voer voor kippen.

Ook mest is uiteraard geen afvalstof maar een belangrijke en waardevolle grondstof. Scholten wijst erop dat er nu gecomposteerde mest geëxporteerd wordt vanuit Brabant naar Zuidoost-Azië. “En ik weet dat daar een goed businessmodel achter zit.” Hij noemt dit ‘verdienstelijke landbouw’. In zoiets als ‘true pricing’ gelooft Scholten niet, trouwens. “De prijs komt tot stand in de markt. Ik geloof niet in prijssturing.”

Mest scheiden

In verband met de stikstofcrisis is er nu hernieuwde belangstelling voor het scheiden van urine en mest in een vroeg stadium. Ook hier toont Scholten zich als een vooruitgangsoptimist. “Technisch is dat geen probleem. Binnen 2 jaar kan dat rond zijn. De agribusiness is er al mee bezig. Als er vlot erkenning voor komt, kunnen die systemen ingevoerd worden. Wel is uiteraard compensatie nodig voor de desinvesteringen die ondernemers moeten doen. De hele veehouderij is nu gebaseerd op drijfmest. Maar het kan. Ik vind dat de overheid daar beter in kan investeren dan de landbouw uit Nederland weg te jagen.”