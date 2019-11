Landbouwcollectief: alle partijen op 1 lijn

De agrarische belangenbehartigers zitten op een lijn, dat is gebleken tijdens de bespreking die dinsdagavond plaatsvond.

Bestuurders en afgevaardigden van Dutch Dairymen Board, Farmers Defence Force, Agractie, LTO, NAJK, NMV, NVP en POV hebben hun visie op de huidige problematiek in de landbouw gedeeld. De conclusie is dat over het algemeen de bestuurders eenzelfde doel hebben: een goede oplossing vinden voor de boeren in deze tijd van stikstofproblematiek. Een oplossing waarmee de landbouw zelf ook vooruit kan. De eisen zijn al eerder geventileerd: geen koppeling met dier- of fosfaatrechten, geen intrekken van vergunningen en het respecteren van eigendommen door de overheid.

Eensgezindheid over de inhoud

Melkveehouder Jeroen van Maanen is via Farmers Defence Force betrokken bij de totstandkoming van de samenwerking en was dinsdagavond ook aanwezig. “Het was een goede vergadering. Iedereen heeft zijn visie op de problemen gegeven en daar is goed naar geluisterd. We concluderen dat we het over de inhoud eens zijn.”

Vooralsnog blijft de groep van agrarische belangenbehartigers opereren onder de naam Landbouw Collectief. “De naamgeving stond wel op de agenda, maar er waren belangrijkere zaken om te bespreken”, aldus Van Maanen.

Overleg op het ministerie

De belangenbehartigers zegden eerder die dag een overleg op het ministerie af. “Die werd gecancelled omdat het overlapte met ons overleg”, aldus Van Maanen. “Goed dat er nu eerst met de boeren onderling wordt afgesproken wat onze lijn is. Sowieso springen we nu op een rijdende trein, dus er is drukte genoeg.”

Nieuwbakken voorzitter Aalt Dijkhuizen was nog niet aanwezig, hij zit momenteel in het buitenland. Van Maanen verwacht dat Dijkhuizen vanaf volgende week aan zijn taak als voorman voor de boeren kan beginnen.