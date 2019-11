LTO zegt samenwerking op met netwerkbeheerder Tennet

Slechte communicatie, beloftes werden niet nagekomen en boeren voelden zich onder druk gezet, aldus LTO.

LTO Nederland is uit het overleg met Tennet gestapt. Per 1 mei 2020 heeft LTO het samenwerkingsakkoord opgezegd, daar staat een half jaar voor. Als reden geeft LTO Nederland aan dat ondanks de vele inspanningen van de boerenorganisatie de werkwijze van de netbeheerder nog altijd voor veel ongenoegen bij boeren zorgt.

Tarieven en contractvoorwaarden

In 2013 hebben LTO Nederland en Tennet samenwerkingsafspraken gemaakt in de vorm van een bestuursovereenkomst over tarieven en contractvoorwaarden. Bij de evaluatie in 2016 heeft LTO Nederland aangeven dat er naast een verbetering in de omgang met de grondeigenaar in het veld een oplossing voor de knelpunten in de vergoedingensystematiek moest worden gevonden.

De netbeheerder was echter niet bereid de knelpunten op te lossen waar LTO op wees. In het bestuurlijk overleg van april 2019 is dit zelfs door Tennet als onbespreekbaar afgedaan, stelt LTO Nederland. Het zou namelijk strijdig zijn met de maatschappelijke taak die in de Elektriciteitswet is vastgelegd. Dat ligt volgens LTO Nederland echter veel genuanceerder.

3 verbindingen

Recentelijk traden bij 3 verbindingen problemen op. In Zeeland en Noord-Brabant gaat het om de aanleg van twee 380 kV-verbindingen tussen Borssele en Rilland en Rilland en Tilburg en om een 150 kV-verbinding in Zeeuws-Vlaanderen. Ook is er een stuk 150 kV ondergronds gelegd bij Rilland om ruimte te maken voor het nieuwe 380 kV-traject.

Volgens ZLTO-bestuurder Janus Scheepers was er niets te halen bij Tennet voor de leden. Scheepers zit in de landelijke werkgroep schade. “Een goede communicatie ontbrak, beloftes werden niet nagekomen, ondernemers voelden zich onder druk gezet. Alles bij elkaar genomen, voelden we ons genoodzaakt om de samenwerking op te zeggen”, zegt Scheepers.

LTO kan niet zomaar overeenkomst opzeggen

Gevolgen

Volgens rentmeester/makelaar-taxateur Han Pelgrum is het goed dat LTO de samenwerkingsovereenkomst met Tennet opzegt, omdat boeren er meer last dan gemak van hebben. Maar de gevolgen zijn nog jaren voelbaar. Pelgrum: “Helaas zullen we nog jaren opgezadeld zitten met de ‘dodelijke overeenkomst’ waarmee LTO in 2013 akkoord is gegaan, want dat kunnen ze maar zo niet opzeggen.”