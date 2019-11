LTO: meer zonnepanelen op agrarische daken Beemster

LTO Noord roept agrarisch ondernemers uit de gemeente Beemster op hun ambities voor zonne-energie uit te spreken.

In samenwerking met de gemeente Beemster en de provincie Noord-Holland wil LTO Noord zonnepanelen op agrarische daken stimuleren. Het startschot van het project ‘Zon op Agrarische Daken’ is op 9 december bij kaasmaker CONO. Op deze avond zullen ook netbeheerder Liander en Rabobank aanwezig zijn.

Energiescan

Volgens LTO Noord hebben nog weinig boeren in de Beemster zonnepanelen op het dak. Dat terwijl er veel voordelen zijn, zoals de SDE-subsidie en een goed rendement. In het project wordt de geïnteresseerde boeren eveneens een onafhankelijke energiescan aangeboden. Met deze scan krijgen zij inzicht in de financiële haalbaarheid, terugverdientijd, technische mogelijkheden en vervolgstappen die genomen kunnen worden. Op basis van de scans kan de netbeheerder vervolgens de geplande netverzwaring gerichter aanpakken.