Kamer dubt nog over handelsverdrag met Canada

De kans dat de Europese markt verstoord wordt door de invoer van Canadees rund- of varkensvlees is niet groot. Dat geruststellende oordeel kreeg de Tweede Kamer woensdag 6 november van verschillende belangengroepen en deskundigen in een hoorzitting over het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (Ceta).

De Kamer zal in december een oordeel vellen over het verdrag. Het parlement kan alleen ja of nee zeggen; aanpassing van de voorstellen, zoals bij normale wetten, is niet mogelijk.

ChristenUnie nog geen definitieve keuze

Regeringspartij ChristenUnie heeft nog geen definitieve keuze gemaakt. Eerder stond de partij van landbouwminister Carola Schouten kritisch tegenover het verdrag. Woordvoerder Joël Voordewind liet woensdag blijken dat zijn fractie de voors en tegens nog weegt. Uitstel van de beslissing is wat hem betreft ook nog een optie, zo bleek uit de vragen die hij stelde. Uitstel zou betekenen dat de handelsafspraken die in 2016 zijn gemaakt gewoon in stand blijven, maar dat er nog geen goedkeuring wordt gegeven aan de afspraken over geschillenbeslechting over buitenlandse investeringen.

Grote twijfels bij uiterst links en rechts

Aan de uiterste linker- en rechterkant (PVV, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP) bestaan grote twijfels over het verdrag. Een van de argumenten daarbij is dat producten vanuit Canada op de Europese markt komen, die niet voldoen aan de Europese productie-eisen.

Graan- en koolzaadboeren

LTO-voorzitter Marc Calon zei dat de graan- en koolzaadboeren het hardst zouden moeten klagen, omdat de handel in die gewassen helemaal vrij is. Voor de vleessectoren zijn afspraken gemaakt die de invoer beperken en dus de Europese productie beschermen. En feitelijk is de uitvoer van varkensvlees van de EU naar Canada sinds het afsluiten van het akkoord toegenomen.