Jaar cel voor frauderende paardenvleeshandelaar

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de 61-jarige vleeshandelaar Hans W. donderdag een jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Het Openbaar Ministerie (OM) had begin november 3 jaar cel geëist tegen de man. De vleeshandelaar leverde via zijn bedrijf grote hoeveelheden paardenvlees aan een Frans bedrijf, waarbij hij het deed voorkomen dat het om rundvlees zou gaan.

Eerste grote paardenvleesschandaal

De fraude met paardenvlees vond plaats van september 2012 tot en met januari 2013 en leidde destijds tot het eerste grote paardenvleesschandaal. In 13 Europese landen moesten supermarkten 4,5 miljoen kant-en-klaarmaaltijden terughalen. Door het schandaal hebben volgens de rechtbank bedrijven die deel uitmaakten van de voedselproductieketen in een kwaad daglicht gestaan en grote financiële schade geleden.

Documenten vervalst

Volgens de rechtbank had Hans W. om de fraude te verdoezelen documenten vervalst. Hij meldde bijvoorbeeld niet dat het om paardenvlees ging. Zo werd als land van herkomst Roemenië vermeld, terwijl het in werkelijkheid vlees uit Canada, België en Ierland was.

Volgens de rechtbank was W. verantwoordelijk voor deze werkwijze, net als voor de daadwerkelijke vleesleveringen. Jan F., de compagnon van W., eigenaar van het Cypriotische bedrijf Draap, is volgens de rechtbank de man die het hele fraudeplan uitdacht, het contact onderhield met het Franse bedrijf en de inkoop regelde.

Volgens de rechtbank hebben beide handelaren een jaar lang deelgenomen aan een criminele organisatie, die met het plegen van valsheid in geschrifte vleesfraude probeerde te verhullen.

Huisarrest in Spanje

Jan F. heeft tot nu toe berechting ontlopen omdat hij onder huisarrest staat van de Spaanse autoriteiten. In Spanje wordt hij verdacht van betrokkenheid bij een andere paardenvleesfraudezaak. Later zal F. alsnog in Nederland voor de rechter moeten verschijnen.

In de uitspraak heeft de rechter rekening gehouden met het feit dat W. eerder in 2012 al eens is veroordeeld voor de verkoop van paardenvlees als rundvlees drie jaar daarvoor. De rechtbank ziet dat als een verzwarende omstandigheid. De rechtbank acht de rol van W. kleiner dan die van F.