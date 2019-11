Het OM eist celstraffen tegen stalbezetters Boxtel

Als het aan de officier van justitie ligt, draaien de stalbezetters uit Boxtel de gevangenis in.

Volgens de officier doet een taakstraf, een geldboete of een voorwaardelijke celstraf niet voldoende recht aan de zwaarte van het vergrijp van de stalbezetters. “Een taakstraf is niet uitvoerbaar bij 55 verdachten die geen Nederlander zijn, en een geldboete kan door derden worden betaald.” Daarom eist het Openbaar Ministerie een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor alle 67 verdachten van actiegroep Meat the Victims. Concreet eist het OM een week onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Dezelfde strafeis

Dat alle verdachten dezelfde strafeis krijgen, heeft te maken met het feit dat ze gezamenlijk op georganiseerde wijze – in vereniging – besloten om de stal binnen te dringen. Het OM houdt met de strafeis rekening met het feit dat de activisten geen van allen een strafblad hebben. De ernst van het feit is het uitgangspunt voor de strafeis, stelt de officier van justitie. Geen van de verdachten heeft spijt betuigd over de inbraak.

Tijdens de rechtzitting zei het OM het merkwaardig te vinden dat mensen die zeggen principieel voor dierenwelzijn te zijn en misstanden aan de kaak willen stellen, vervolgens niet willen toegeven dat ze in de stal zijn geweest.

‘Aan de kaak stellen van misstanden’

Volgens advocaat Vlug is het aan de kaak stellen van misstanden nu juist wat de activisten gedaan hebben. Daar hoort vrijspraak bij in zijn ogen. “De beelden uit de stallen die de demonstranten maakten hebben mij geschokt. Het waren bijna on-Nederlandse beelden die misstanden aantonen. Een varken is geen ding. Sinds de beelden uit de stal in Boxtel weet ik pas wat er werkelijk gebeurt. Ze (de activisten) hebben laten zien wat er werkelijk gebeurt in een stal. Er was geen andere mogelijkheid de consument te laten zien hoe het stukje vlees tot stand komt.” Vlug noemt het een noodtoestand, en vergelijkt de leden van Meat the Victims met de zwarte Amerikaanse Rosa Parks (die in een bus op een plek voor blanken ging zitten) en met vrouwen in Iran die vervolgd worden omdat ze gelijkheid van mannen en vrouwen eisen. “Ze hebben het gelijk aan hun zijde. Zo’n bezetting moet niet iedere week, maar één keer moet kunnen.”

Onduidelijkheid arrestatie

Zijn collega Jebbink pleit voor het niet-ontvankelijk verklaren van het OM vanwege een onredelijke belangenafweging. Er zou onduidelijkheid zijn of alle gearresteerden wel als laatste in de stal waren. Eerdere groepen konden gewoon naar huis gaan. “Er is een tweedeling in de groep; de eerste 30 vertrokken na een oproep en hen werd geen lokaalvredebreuk ten laste gelegd, terwijl de rest, die enkele minuten later naar buiten kwam, werd gearresteerd.”

Volgens Jebbink is een arrestatie in dit geval een extreme maatregel. “Het was een vreedzame demonstratie, demonstranten hebben hun schoeisel ontsmet en droegen speciale kleding. De rust in de stal bleef. De actie was in het algemeen belang om een maatschappelijke misstand aan het licht te brengen.”