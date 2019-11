Handelsverdrag met Canada eist afweging belangen

Belangengroepen leggen aan de Tweede Kamer uit of ze voor of tegen een handelsverdrag met Canada zijn.

Wat weegt zwaarder: het exportbelang van de Nederlandse zuivel- en groentesectoren, of de bescherming van de Europese varkens- en pluimveehouders? Dat is een van de vragen die voorligt bij de parlementaire behandeling van het handelsverdrag met Canada (Ceta), waarover de Tweede Kamer woensdag 6 november een hoorzitting houdt.

Er is een direct handelsbelang, zegt LTO Nederland in een stuk dat ter voorbereiding van de hoorzitting aan de Tweede Kamer is gestuurd. Er liggen in Canada kansen voor de export van land- en tuinbouwproducten, zoals zaadgoed en kaas.

Handelsklimaat

Maar er is ook een groter belang in de ogen van LTO Nederland: “De EU en Canada zijn goede zakenpartners en dat is belangrijk in het huidige gure handelsklimaat met voortdurende handelsoorlogen.” LTO voegt daaraan toe dat een ‘nee’ van de Nederlandse politiek ‘een slecht signaal zou geven naar andere handelspartners van de EU’.

Iedereen die hier ‘ja’ tegen zegt, mag het woord duurzaam nooit meer in de mond nemen

Kansen voor zuivel en tuinbouw

LTO ziet kansen voor de zuivel en tuinbouw (extra 17.400 ton kaascontingent, export van paprika en andere groenten, export van sierteeltproducten). Aan de andere kant constateert LTO ook mogelijke problemen met de invoer van rundvlees en varkensvlees uit Canada. LTO vertrouwt op beschermingsmaatregelen in het verdrag.

Woordvoerder van Team Agro NL, Caroline van der Plas, is het daarmee oneens. Haar bezwaar tegen het handelsverdrag met Canada komt er in het kort op neer dat er producten op de Europese markt komen, die volgens de Europese wetgeving niet eens geproduceerd zouden mogen zijn. “Iedereen die hier ‘ja’ tegen zegt, mag het woord duurzaam, kringloop en dierenwelzijn nooit meer in de mond nemen”, vindt Van der Plas.

Varkenshouderij keihard getroffen

Van der Plas neemt het in het bijzonder op voor de varkenshouderij, die volgens haar keihard wordt getroffen. Er komt, zegt ze, varkensvlees op de Europese markt, dat is geproduceerd onder lagere standaarden op gebied van dierenwelzijn en milieu, dan de standaarden die in Nederland gelden.

Nederlandse Akkerbouw Vakbond

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) loopt evenmin warm voor het handelsverdrag. Ook NAV haalt het oneerlijke speelveld aan. De vakbond vindt dat landen het recht hebben om producten te weren, die ze goed zelf kunnen produceren. Als goedkoper en minder duurzaam product uit het buitenland in Europa in de schappen komt, zal dat de duurzame productie binnen de EU in de wielen rijden, zegt de NAV. Teelten (gemodificeerde) die in de EU verboden zijn, kunnen door het Ceta-verdrag wel worden ingevoerd in de EU.

Akkerbouwvakbond wijst verdrag af

Volgens de akkerbouwvakbond moet het Nederlandse parlement het verdrag afwijzen: “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Vooral ook omdat door zowel deze als de vorige minister meermalen is gezegd dat Ceta de ‘gouden standaard’ voor de rest van de wereld zou kunnen worden.” Volgens de NAV is een verdrag dat bijna net zoveel problemen oproept als het oplost nog niet geschikt daarvoor.