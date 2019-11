Goedkopere weersverzekering keert sneller uit

De Brede weersverzekering is gewijzigd. Een CDA-SGP-motie om de verzekering vrij te stellen van assurantiebelasting is nu doorgevoerd.

De vernieuwde Brede weersverzekering is goedkoper en komt sneller tot uitkering. Dat blijkt uit de gewijzigde subsidieregeling die landbouwminister Carola Schouten heeft bekendgemaakt.

Verzekering goedkoper

Schouten zegt in een toelichting dat zij ervoor wil zorgen dat boeren zich beter kunnen beschermen tegen financiële verliezen bij een slechte oogst door extreem weer. “Daarom zorgen we ervoor dat boeren met een Brede weersverzekering eerder aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Ook maken we de verzekering aanzienlijk goedkoper, zodat de keuze voor een Brede weersverzekering makkelijker wordt.”

Mogelijk zullen meer agrarisch ondernemers de keuze maken een brede weersverzekering af te sluiten

De Brede weersverzekering is door de vrijstelling van de assurantiebelasting (21%) aanzienlijk goedkoper geworden. Volgens een onderzoek van Wageningen Economic Research zullen meer agrarisch ondernemers de keuze maken een brede weersverzekering af te sluiten. De minister regelt ook dat verzekeraars eerder over kunnen gaan tot uitbetaling van een vergoeding. Als de financiële schade meer bedraagt dan 20% van de normale opbrengst, mag de verzekeraar uitkeren. Bij de bestaande regeling kon pas worden uitgekeerd bij een schade boven 30%.

Subsidie aanvragen

De subsidie voor de Brede weersverzekering kan via de Gecombineerde opgave worden aangevraagd van 1 maart tot 15 mei 2020.

Aanleiding voor de aanpassing is een motie van CDA‘er Siebrand Buma en SGP‘er Cees van der Staaij in 2018 om de verzekering vrij te stellen van assurantiebelasting. Die motie is in het Belastingplan voor 2020 verwerkt.

Het maximaal mogelijke subsidiepercentage is verlaagd van 65% naar 63,7%. Dat is nodig om te voldoen aan de Europese staatssteunregels.

Hoewel de formele reactie van de Europese Commissie op de veranderde regelgeving nog moet komen, is afgelopen zomer al duidelijk geworden dat de aanpassingen in Brussel niet op weerstand zullen stuiten.