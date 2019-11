Friese boer ook in opstand tegen hogere waterlasten

Boeren in Friesland willen maandagavond met trekkers hun opwachting maken bij het waterschapsgebouw in Leeuwarden.

Het Wetterskip rekent in de begroting voor 2020 een verhoging van gemiddeld € 800 per bedrijf voor de agrarische waterschapslasten. Net als hun collega’s in waterschap Vallei en Veluwe willen boeren hun onvrede uitten tijdens de vergadering van het waterschap. Deze vindt maandagavond plaats om 19.00 uur.

Tariefstijging van 12,8%

Het Wetterskip had de verhoging van de lasten al eerder aangekondigd, in april bij de presentatie van het coalitieakkoord van het nieuwe waterschapsbestuur. Voor een landbouwbedrijf met 60 hectare geeft het bestuur een indicatie: een tariefstijging van 12,8% in 2020. Dat komt neer op bijna € 6.000 per jaar, tegenover iets minder dan € 5.300 in 2019. Ervan uitgaande dat de resterende bestuurlijke periode de lasten jaarlijks 2% stijgen, komt de waterschapsrekening voor de Friese boer uit op een indicatie van € 6.300 per jaar.

Noodzakelijke investeringen

Het waterschap zegt extra geld nodig te hebben om de noodzakelijke investeringen mogelijk te maken. Het waterschap moet meer maatregelen gaan nemen om weersextremen als droogte en wateroverlast het hoofd te bieden.

Afgelopen jaren heeft Friesland al flink gesneden in de uitgaven, maar desondanks is een forse verhoging ‘onontkoombaar’, aldus het nieuwe bestuur. De tariefstijging zal zowel bij burgers als bij boeren te merken zijn in de jaarlijkse aanslag.