Fresco: landbouw wordt steeds belangrijker in samenleving

De betekenis van de landbouw in de samenleving wordt steeds groter.

Dat komt omdat de economische bijdrage van de landbouw groeit. Bestuursvoorzitter Louise Fresco van Wageningen University & Research zei op donderdag 14 november tijdens de jubileumviering van Avebe in Groningen dat fossiele brandstoffen steeds schaarser worden. “Dat betekent dat voor onze energievoorziening andere bronnen belangrijker worden, zoals wind, zon en biomassa. Daarnaast moet de chemische industrie op zoek naar niet-fossiele grondstoffen. Alleen de landbouw kan die in voldoende mate leveren.”

Fresco verwacht dat kringlooplandbouw aan belang toeneemt. - Foto: Koos Groenewold

Belang kringlooplandbouw neemt toe

Daarnaast verwacht Fresco dat kringlooplandbouw aan belang toeneemt. “Alle ecologische systemen zijn een kringloop. Daar moeten we ook met de landbouw naar toe. Dan is meer samenwerking nodig tussen stad en platteland. Via het riool verdwijnen veel mineralen, eiwitten en vezels uit het voedsel naar de zee. Die moeten we eruithalen om de kringloop gesloten te maken. Dat is een ingewikkelde puzzel, want straks wordt 80% van alle voedsel in steden geconsumeerd. Dit is een probleem waar de wereld nog nooit mee te maken heeft gehad. Hoe organiseer je het transport van voedsel naar de stad en de mineralen terug naar het platteland? De voedselproductie staat voor grote opdrachten. Ik ben optimistisch dat het gaat lukken. De digitalisering helpt ons om producenten en consumenten beter aan elkaar te koppelen. Het is dit verhaal over de grote betekenis van de landbouw voor de samenleving dat de sector beter moet uitdragen.”