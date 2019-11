Franse boeren voeren actie voor betere prijzen

Ook in Frankrijk zijn de boeren woensdag 27 november massaal met hun tractoren de weg opgegaan. Meer dan duizend tractoren trokken naar het centrum van Parijs terwijl hun collega’s overal elders in het land snelwegen blokkeerden of naar de stadscentra trokken.

De boeren protesteren tegen het voortdurende ‘agribashing’, het in een kwaad daglicht stellen van de landbouw en vooral de veeteelt, en nog altijd ook tegen de komende eis van sproeivrije zones. Hun voornaamste doel is deze keer druk uit te oefenen op de grote supermarkten om de inkoopprijzen voor voedingsmiddelen te verhogen en zo de boer een beter inkomen te bieden. Lees verder onder foto Franse boeren zijn op weg naar Parijs om tegen de lage prijzen te protesteren. - Foto: ANP Geen betere verhoudingen De boerenkoepel FNSEA en haar jongerentak JA, die de protesten organiseerden, vinden dat de een jaar geleden ingevoerde wet voor betere verhoudingen in de voedingsketen niets heeft opgeleverd. Voorzitter Christiane Lambert wijst bijvoorbeeld op Lidl dat gehakt verkoopt voor € 6,75 per kilo. ‘’Dat is een diep schandaal. Net zoals Carrefour biologische melk verkocht voor € 0,87 per liter. Aan dat soort praktijken moet een eind komen, wij willen dat de supermarkten het spel meespelen.” Jaarlijkse onderhandelingen De protesten vinden nu plaats omdat supermarkten en hun leveranciers zijn begonnen met hun jaarlijkse prijsonderhandelingen die voor 1 februari afgerond dienen te zijn.