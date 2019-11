Forse daling methaanuitstoot Europees vee

De uitstoot van methaan door Europees vee is sinds 1990 met ruim 20% verminderd.

Dat zegt Nicala di Virgilio van de Europese Commissie. Virgilio sprak tijdens een bijeenkomst van Copa-Cogeca en de Council of European Young Farmers eerder deze maand, zo meldt Vilt.

Landbouw is verantwoordelijk voor 10% van de uitstoot van broeikasgassen in de EU. Bijna de helft van deze landbouwuitstoot bestaat uit enterische emissies ofwel emissies die ontstaan tijdens het verteringsproces. Maar, zo stelde Di Virgilio, tussen 1990 en 2017 heeft de veehouderij zijn methaanuitstoot met 21,2% verminderd, terwijl de productie van melk en rundvlees in dezelfde periode grotendeels stabiel is gebleven. Dezelfde trend werd in bijna alle lidstaten waargenomen. Dit terwijl de uitstoot van het transport sinds 1990 met 26% is gestegen en blijft toenemen.

Uitbreiding klimaat- en milieumaatregelen

De Europese Commissie wil na 2020 het aantal klimaat- en milieumaatregelen uitbreiden en lidstaten toestaan specifieke combinaties te maken van maatregelen om de ecosysteemdiensten van grasland te verbeteren, emissies te verminderen en de landbouw robuuster te maken zodat die meer bestand is tegen de klimaatverandering.