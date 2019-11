Eerste Kamer ook tegen gedwongen krimp veestapel

De Eerste Kamer wil, net als de Tweede Kamer, geen gedwongen krimp van de veestapel om de stikstofuitstoot de reduceren.

Dat blijkt tijdens de stemmingen over de moties die senatoren indienden bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer.

PvdD-senator Niko Koffeman vindt dat het kabinet onvrijwillige krimp van de veestapel als beleidsinstrument moet opnemen in de maatregelen om de stikstofuitstoot te verlagen. GroenLinks, SP en PvdA steunden de motie, de andere partijen stemden tegen.

Stikstofbeleid

Premier Mark Rutte zei tijdens het debat al dat er met betrekking tot de oplossing van de stikstofproblematiek geen taboes zijn. “Alle sectoren zullen een bijdrage moeten leveren: de auto, varen, vliegen, de landbouw. Maar we hebben ook gezegd dat boeren die door willen, door moeten kunnen. Ten aanzien van boeren die willen stoppen in de buurt van een natuurgebied, kunnen we kijken of we met elkaar tot een deal kunnen komen”, zegt Rutte.

Boeren die door willen, moeten ook door kunnen

Warme sanering varkenshouderij

De premier voegt er aan toe dat de voorgenomen maatregelen, zoals de warme sanering van de varkenshouderij wel tot minder dieren zal leiden. “Je zult de komende tijd dus naar alle waarschijnlijkheid zien dat de veestapel niet groeit, maar eerder kleiner wordt, al is dat geen doel van het beleid. Het doel is om het stikstofprobleem onder controle te krijgen. Het doel is ook niet een halvering of wat dan ook. Nogmaals, we hebben in Nederland een sterke landbouwsector nodig. Boeren die door willen, moeten ook door kunnen”, aldus Rutte tijdens het debat.

Aanpassing Natura 2000-gebieden

Senator Henk Otten van de gelijknamige partij diende een motie in voor een ‘rationalisatie’ van de Natura 2000-gebieden, waarbij het streven is om tot minder, maar wel robuuster stelsel van Natura 2000-gebieden te komen. Hij kreeg hiervoor steun van PVV, SGP en Forum voor Democratie, waarmee een ruime meerderheid tegen het voorstel was. Rutte ontraadde de motie, omdat dit eerder gedaan is door toenmalig staatssecretaris Henk Bleker. Toen bleek echter dat er geen mogelijkheden voor aanpassingen waren, mede door de Europese afspraken die hierover zijn gemaakt. Rutte zegt inhoudelijk wel achter het voorstel te staan. “Qua strekking is dit onderdeel van ons beleid en zullen wij heel kritisch blijven kijken wat we daar kunnen doen”, zegt de premier.