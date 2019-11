Duits boerenprotest trekt veel aandacht van media

Veel belangstelling van media voor massale boerenactie in Duitse hoofdstad.

Aan de oproep aan de boeren in Duitsland om dinsdag 26 november naar Berlijn te komen voor een grootscheepse demonstratie tegen het regeringsbeleid is massaal gehoor gegeven. Met rond 5.000 trekkers en naar schatting ruim 10.000 personen waren de boeren uit heel het land, deels ook met bus of trein, al maandag naar de hoofdstad gereden om bij de Brandenburger Tor in het centrum halt te houden. De organisatie van de actie was in handen van een werkgroep met de naam Land-schafft-Verbindung en niet van reguliere boerenorganisaties als het Deutsche Bauernverband.

Lees verder onder de tweet.

Actie verliep vreedzaam

Verbale steun voor de actie was er van die kant wel. De demonstratie verliep vreedzaam. Bij de Brandenburger Tor werd milieuminister Svenja Schulze, een van de sprekers, echter getrakteerd op boegeroep bij haar verdediging van het beleid. Ook landbouwminister Julia Klöckner verdedigde de gewraakte politiek. De bezwaren van de boeren betreffen vooral verscherpte eisen ten aanzien van gewasbescherming en bemesting. Los daarvan is er ook onvrede over onbegrip van de consument en de handel die volgens de actievoerders niet bereid zijn meer te betalen voor voedingsproducten.

Veel media aanwezig

Een succes voor de Duitse agrariërs was de actie ook qua aandacht van de media. De actie werd ruimschoots belicht in de nieuwsberichten, waaronder die van landelijke omroepen als ARD en ZDF. Ook in de achtergrondprogramma’s en ochtendmagazines op radio en tv kwam de demonstratie prominent aan de orde. Dat was ook een van de hoofddoelstellingen van de organisatoren.