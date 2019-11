ChristenUnie: coalitie niet heilig in stikstofimpasse

De ChristenUnie is niet van plan boeren te laten vallen in het stikstofdossier. En de samenwerking met D66, VVD en CDA is wat betreft fractievoorzitter Gert-Jan Segers niet heilig.

Landbouwminister Carola Schouten zei zaterdag op het congres van haar partij in Utrecht dat boeren zullen bijdragen aan de oplossing van de impasse, maar dat ook andere sectoren daaraan moeten bijdragen. Schouten zegt dat de komende maatregelen rechtvaardig moeten zijn.

Eerder had fractievoorzitter Gert-Jan Segers in de Telegraaf al aangegeven dat hij diep getroffen is door de aanval die D66 heeft ingezet op de veehouderij, door te pleiten voor een halvering van de veestapel.

Coalitie niet heilig

“Dat kwam in onze pijngrens, en die van CDA en VVD. Maar dat was nog één ding. Dat het door de pijngrens van boeren schoot, was veel erger. Die dachten: wij hebben onze vergunningen op orde en dan moeten we als eerste inleveren”, aldus Segers, die op het congres zei dat wat hem betreft de coalitie niet heilig is. “We werken samen, maar zijn niet met elkaar getrouwd.”

Eerste maatregelen ‘slechts een amuse’

De boosheid binnen de ChristenUnie werd nog aangewakkerd toen D66‘er Tjeerd de Groot in een debat in de Tweede Kamer zei dat de eerste getroffen maatregelen (verlaging van de maximumsnelheid en de aankondiging van voermaatregelen in de veehouderij) “nog maar een amuse zijn van een zevengangendiner”.

Vliegveld Lelystad

De VVD congresseerde zaterdag in Arnhem en ook daar kwam de stikstofimpasse aan de orde. ChristenUnie en VVD kunnen elkaar op dit dossier nog tegenkomen, nu VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aankondigde dat vliegveld Lelystad volgend jaar open gaat. ChristenUnie-minister Schouten zei daarover op het congres van haar partij dat de opening van vliegveld Lelystad zonder de stikstofcrisis al ingewikkeld genoeg was.