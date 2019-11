Calon: landbouw heeft wel degelijk stikstofprobleem

De Nederlandse landbouw heeft een stikstofprobleem en de stikstofuitstoot moet daarom worden teruggebracht.

Dat zei LTO-voorzitter Marc Calon tijdens een congres van SFR (Schothorst Feed Research), dinsdag 26 november in Nijkerk (Gld.).

“In tegenstelling tot wat veel boeren zeggen, dat er geen echt stikstof probleem is, maar een politiek probleem, heeft de Nederlandse landbouw wel degelijk een stikstofprobleem. De uitstoot moet daarom omlaag. De stikstofcyclus is uit balans. We zijn al op de goede weg. De afgelopen jaren is de uitstoot al flink afgenomen, en daar moeten we mee verder”, zei de preses van LTO Nederland.

Calon ging niet in op de specifieke maatregelen die hiervoor genomen moeten worden, maar ‘voer kan een grote rol spelen’, zo zei hij.

Export landbouw

Calon ging ook in op de discussie of Nederland de huidige hoeveelheid landbouwproducten moet blijven exporteren. “Moeten we zo veel blijven exporteren? Ja. Maar dezelfde hoeveelheid in waarde. Een kilo tomatenzaad is meer waard dan een kilo goud. Dus we moeten meer van zulk soort producten met een hoge waarde exporteren en bijvoorbeeld minder melkpoeder”, zei hij.

Import soja

Over de import van soja zei de LTO-voorman het volgende: “Ze kunnen wel zeggen dat we de import van soja in de EU moeten verbannen, maar wat er niet bij verteld wordt is dat een groot deel bedoeld is voor humane consumptie.” Even later zei Calon: “Moet je het willen om alle eiwitten in de EU te produceren? Dat betwijfel ik zeer. Het is niet zo makkelijk eigen eiwit te telen. Maar we zullen op termijn wel gedwongen worden door geopolitieke omstandigheden. Dan varen de schepen uit Zuid-Amerika niet meer de haven van Rotterdam binnen, maar varen ze door naar Shanghai.”