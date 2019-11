Calon: jammer dat uitspraak onrust veroorzaakt

LTO-voorzitter Marc Calon heeft dinsdagavond 26 november laat een verklaring uit doen gaan naar aanleiding van zijn uitspraken over stikstof, eerder op de dag bij Schothorst Feed Research. Daar zei hij dat de Nederlandse landbouw wel degelijk een stikstofprobleem heeft.

Deze uitspraken kwamen hem al direct na publicatie op een stroom van geïrriteerde reacties van boeren te staan. Varkenshouderij-organisatie POV eiste een verklaring en rectificatie. Die verklaring kwam er later op de avond dus. Een rectificatie kwam er niet. Calon zei eerst alleen dat hij het jammer vond dat zijn uitspraken zo veel onrust hadden veroorzaakt. Woensdagmorgen was er op de website van LTO-orgaan Nieuwe Oogst te lezen dat Calon’s woorden ‘ongenuanceerd’ waren weergegeven. De LTO-voorzitter nodigde boeren verder uit om in zijn richting te reageren.

Verbazing

Woordvoerder Jeroen van Maanen van het Landbouw Collectief – waar in alle boerenorganisaties zijn vertegenwoordigd, ook LTO – stelt verbaasd te zijn over de uitspraken van Calon. Dat geldt volgens hem ook voor de anderen binnen het collectief. “Voor de rest geloof ik niet dat het collectief er zwakker van wordt.”