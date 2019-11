CDA: juist nu zij aan zijn met landbouw

Het CDA wil juist nu zij aan zij staan met de land- en tuinbouw. Die boodschap probeerde de partij zaterdag 9 november uit te stralen tijdens het partijcongres in Maarssen.

De partij voerde felle discussies over de stikstofproblematiek en over de vraag of de exportpositie van de land- en tuinbouw nu wel of niet belangrijker is dan het inkomen van de boer, duurzaamheid en dierenwelzijn.

Toets van rechter doorstaan

Tweede Kamerlid Jaco Geurts en Gelders gedeputeerde Peter Drenth probeerden op een bestuurdersvergadering over de stikstofproblematiek aan gemeente- en waterschapsbestuurders uit te leggen wat de ontwikkelingen op dat punt zijn.

Geurts maakt duidelijk te willen praten over alles wat er in het verleden mis kan zijn gegaan, maar dat het nu van belang is om snel oplossingen te vinden voor de bestaande situatie. De uitspraak van de hoogste rechter is realiteit, en die kun je niet uitwissen, betoogt hij. Alles waar het kabinet nu mee komt, zal de toets van de rechter moeten kunnen doorstaan, zegt hij.

Geurts verwacht maatregelen gericht op minder stikstof

Geurts schat in dat het kabinet voor de landbouw komt met doelmaatregelen, gericht op de vermindering van de stikstofemissie. En hij vindt dat daar geld bij moet komen voor de boeren die investeren.

Gedeputeerde Drenth waarschuwt dat de discussie over de omvang en het aantal Natura 2000-gebieden de discussie niet voort zal helpen. “Er gaan eiken dood door de stikstofdepositie. Dat willen we toch ook niet.”

Hij benadrukt net als zijn partijgenoot Geurts dat niemand zal ontkomen aan maatregelen, in elke sector – niet alleen de landbouw. “We zijn hier met zijn allen verantwoordelijk voor. We moeten dit met zijn allen oplossen.”