CDA Brabant: deadline voor boeren van tafel

CDA wil dat de deadline van 1 april 2020 voor ontwikkeling beste stalsystemen van tafel gaat.

De CDA-fractie in Provinciale Staten van Noord-Brabant stelt zich een week na het debat over de omgevingsvergunning alsnog harder op. Waar de christendemocraten vrijdag akkoord gingen met afstemming met het regeringsbeleid, wil het CDA nu dat ‘de deadline van 1 april 2020 nog dit jaar van tafel gaat. We trekken een duidelijke lijn’, stelt de fractie in een nieuwsbrief op haar website.

Stikstofproblematiek

‘We zijn tot de conclusie gekomen dat we duidelijker moeten zijn over onze inzet. Dat willen we in deze nieuwsbrief dan ook doen’. Het CDA was nooit gelukkig met het landbouwbeleid dat in het coalitieakkoord was vastgelegd. De wereld is sindsdien veranderd door de stikstofproblematiek, zo stelt de fractie, waardoor ze zich niet meer aan dit deel van het akkoord gebonden acht.

Breuk coalitie

Drie weken geleden legde CDA Brabant 5 eisen op tafel, voorafgaand aan het debat van vorige week. In dat debat werden de eisen afgezwakt, waarmee het college van Gedeputeerde Staten een crisis bespaard bleef. Donderdagavond laat was het onduidelijk of die coalitiebreuk er nu alsnog komt.

Omroep Brabant stelt in een artikel de vraag of de partij nu wel voet bij stuk gaat houden. CDA-lid Harvy Schouten gaat er vanuit dat er goed over nagedacht is. Voorzitter Frank de Laat kijkt met iets meer wantrouwen naar de situatie. Hij hoopt echt dat CDA de rug nu recht houdt. Wel is hij blij dat de partij met signalen van onrust aan de gang is gegaan.

Farmers Defence Force

Volgens Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF) kan het CDA niet nog een keer heen en weer zwabberen in hun standpunten. Dan houden ze geen lid meer over, laat hij aan Omroep Brabant weten.

Janus Scheepers van de ZLTO hoopt dat CDA de coalitie van haar standpunten kan overtuigen.