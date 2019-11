Boete en voorwaardelijke gevangenisstraf voor stalbezetters

De stalbezetters van Boxtel krijgen ieder een geldboete van € 300 en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 weken.

Dat is de uitspraak van de politierechter van de rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch in de zaak tegen 67 mensen van actiegroep Meat the Victims die dit voorjaar een varkensstal in Boxtel bezetten.

Alle 67 verdachten zijn collectief veroordeeld voor hetzelfde feit: lokaalvredebreuk, het betreden van het erf en het openbreken en binnendringen van de stal. Omdat de rechter het niet denkbeeldig vindt dat ze in herhaling vallen, koppelt hij aan de voorwaardelijke gevangenisstraf een proeftijd van twee jaar. Het Openbaar Ministerie had een week onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist.