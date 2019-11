Boerinnen uiten zorgen in petitie

Boerinnen uit het oosten van het land zijn een petitie begonnen omdat ze zich zorgen maken over hun toekomst. Deze is woensdagmiddag 13 november bijna 2.000 keer ondertekend.

Initiatiefnemer is Miranda Nolten uit Beuningen (Gld), bestuurslid van LTO vrouw &Bedrijf. Mede-intitiatiefnemers zijn haar collega-boerinnen Helma Vermuë, Willemien Koning en Kristel Vanhommerig. In de petitie schrijft Nolten: ‘We voelen ons verward. De zorgdruk binnen boerenfamilies is te groot doordat regelgeving is veranderd door het fosfaatbeleid en opnieuw dreigt te veranderen door het stikstofbeleid.’

Zorgvuldige besluiten in stikstofdossier

De boerinnen vragen minister Carola Schouten om zorgvuldige besluiten te nemen in het stikstofdossier en hierbij rekening te houden met belangen van de agrarische sector, eigendomsrechten en het bieden van toekomstperspectief.