Boeren spreken in bij Provinciale Staten Zuid-Holland

Bij het Provinciehuis in Den Haag staan woensdagochtend enkele tientallen trekkers.

Ook zijn er twee hijskranen geplaatst. De provincie vergadert er over het stikstofbeleid. Boeren staan er met spandoeken.

Extra drukte

Op het binnenplein van het gebouw staan schermen zodat de demonstranten het debat kunnen volgen. Door speakers klinkt muziek van onder meer Normaal. Eerder reden de tractors over de A12 richting het Provinciehuis. Ze werden ter hoogte van het Malieveld van de weg gehaald.

Het protest was aangekondigd. De gemeente waarschuwde dinsdag al voor extra drukte in het gebied rond de Zuid Hollandlaan, de Koningskade en de Raamweg.

Duidelijke emotie

10 boeren spraken woensdagochtend in tijdens het debat in de Provinciale Staten in Zuid-Holland. De ondernemers, voornamelijk melkveehouders, vertelden, sommige met duidelijke emotie, hoe zij vrezen voor de toekomst van hun bedrijf naar aanleiding van de stikstofaanpak. Bijvoorbeeld melkveehouder Van der Linde, hij nam ook zijn zoon mee naar de microfoon. De boeren waren op verzoek van de organisatie in overall naar het provinciehuis gekomen.

Groot scherm buiten

Alleen deze insprekende boeren mochten het provinciehuis in. De andere boeren die naar het Provinciehuis kwamen om hun steun te betuigen, volgen buiten het overheidsgebouw via een groot scherm de vergadering van de Provinciale Staten.