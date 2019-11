Boeren boos over 10% stijging waterschapsbelasting

Boeren uit het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe uitten 27 november hun ongenoegen over de voorgenomen stijging van de waterschapslasten.

Het waterschap maakte deze week bekend dat de lasten voor agrarische grond met meer dan 10% zullen stijgen. Een rekenvoorbeeld van het waterschap laat zien dat voor een agrarisch bedrijf met 40 hectare de waterschapslasten met € 285 in bemalen gebied en € 190 in onbemalen gebied zullen stijgen.

De boeren kwamen daarom woensdagmiddag naar het waterschapskantoor in Apeldoorn om hun ongenoegen te uitten. Volgens Omroep Gelderland hadden boeren ook in totaal 150 trekkers meegenomen om hun punt kracht bij te zetten.

Minder inkomsten

De lastenstijging is volgens het waterschap nodig, omdat, volgens een recente uitspraak over waterschapsbelasting, het schap minder inkomsten heeft. De uitspraak, op 9 november dit jaar, heeft als uitkomst dat waterschappen geen verhoogd tarief mogen heffen over wegen en bermen, wat eerder wel het geval was. Het verhoogde tarief geldt alleen voor het verharde gedeelte van de wegen. De derving aan inkomsten wil het waterschap dus grotendeels bij de boeren vandaan halen. Ook burgers krijgen een verhoging van de waterschapslasten voor de kiezen, deze is gemiddeld 1,1%.

Besluit moet nog plaatsvinden

Art Wolleswinkel, bestuurder bij LTO Gelderse Vallei, sprak woensdagmiddag in tijdens de vergadering en noemde het besluit meerdere malen ‘ongelooflijk’. De bestuurder vindt ‘te makkelijk’ om de tegenvallende inkomsten te verhalen op de landbouw. Ook hekelt hij het feit dat boeren een brief van het waterschap kregen, waaruit het beeld ontstond dat het besluit tot de verhoging al genomen was, terwijl de officiële besluitvorming nog plaats moet vinden.