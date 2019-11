BoerBurgerBeweging begonnen met ledenwerving

De politieke partij BoerBurgerBeweging is gestart met het werven van leden.

Tientallen mensen hebben zich inmiddels aangemeld als lid, aldus de partij. Op 17 maart 2021 – of eerder – doet de partij mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. De ledenwerving is gestart nadat BoerBurgerBeweging zich vrijdag 1 november 2019 officieel heeft geregistreerd als politieke partij en zich heeft ingeschreven bij de Kiesraad. Het bestuur van bestaat uit voorzitter Caroline van der Plas, secretaris Wim Groot Koerkamp en penningmeester Henk Vermeer. In de komende periode zal het bestuur nog worden uitgebreid.

Wet Recht op Landbouw en Visserij

Vanaf januari 2020 gaat de partij de op 16 oktober gepresenteerde acht pijlers uitwerken in een verkiezingsprogramma. Eén van de speerpunten is de wet Recht op Landbouw en Visserij. Deze wet moet het bestaansrecht van boeren, tuinders en vissers beter waarborgen en hen beter beschermen. Binnenkort zal de sollicitatieprocedure worden opengesteld voor kandidaten die op de kieslijst willen. Na de selectie van kandidaten zullen de leden uiteindelijk bepalen wie er op welke plek op de kandidatenlijst zal komen.