Agri-food goed vertegenwoordigd in Quote 500

Met zaden, kalveren of aardappelen, maar ook met agrarische machines kan je bij de rijkste Nederlanders horen.

De Nederlandse agri-food wereld telt een flink aantal rijken, zeker als agri-food in een wat bredere betekenis wordt gezien. Heineken erfgename Charlene de Carvalho Heineken staat met een geschat vermogen van € 14,2 miljard ook dit jaar weer op eenzame hoogte op de eerste plaats van de Quote 500 rijkenlijst maar daar prijken ook veel andere, soms nieuwe namen van agrarische of food- en drankondernemers op.

Bekende namen

Eerst een blik op de ‘agrarische families’ want dat lijstje telt veel bekende namen. Op nummer 7 staat kalfsvlees familie Van Drie die geschat wordt op € 1,2 miljard. De familie De Heus van het gelijknamige veevoerbedrijf volgt direct op 8 met eveneens € 1,2 miljard terwijl de De Ruiter’s na de verkoop van hun zaadbedrijf aan Monsanto nog altijd voor € 575 miljoen op plaats 20 in de boeken staan. Nog net in de top dertig komt de familie van machinefabrikant Van der Lely op 28 met € 455 miljoen net achter de familie Hoogwegt van de gelijknamige zuivelhandel die volgens Quote goed zijn voor € 460 miljoen.

Eerste agrarische ondernemer op plaats 84

Op de lijst van rijke personen, de eigenlijke Quote 500, komt de eerste agrarische ondernemer pas tevoorschijn op de 84e plaats: Kees Meijer van de gelijknamige Zeeuwse aardappelonderneming die vaste partner is van LambWeston. Meijer investeerde dit jaar, aldus Quote, onder meer € 120 miljoen in een nieuwe fabriek in Bergen op Zoom en nog eens € 50 miljoen in de vestiging in Kruiningen. Meijer is met zijn aardappelbusiness naar schatting € 455 miljoen waard. Hij wordt op de voet gevolgd door pluimvee-ondernemer Bert van den Brink die volgens het zakenblad met de verkoop van een kuikenslachterij in Rusland aan het Thaise CP Foods € 300 miljoen heeft verdiend en een totaal vermogen van € 450 miljoen zou bezitten. Van den Brink stond vorig jaar nog op 134 en is daarmee één van de grote stijgers op de Quote 500.

Andere ondernemers in de lijst

Piet Mazereeuw van Enza Zaden in Enkhuizen dat onder meer tomatenras Ezetha ontwikkelde wordt geschat op € 425 miljoen en reikt daarmee tot plaats 88. De kinderen van Bert van den Brink Rik, Willeke en Jolanda staan samen op plaats 92 met € 400 miljoen dat volgens Quote net als bij hun vader verdiend zou zijn met de Russische kippen-transactie. Diergeneesmiddelen is de specialiteit van AST Farma en Le Vet, bedrijven die begin vorig jaar door de broers Sebastiaan en Alexander Tesink zijn verkocht aan het Britse Dechra wat hen € 395 miljoen en een 96e plek opleverde. Nog net in de top honderd staat ook vleeshandelaar Erik van Loon van Van Loon Vlees die goed is voor vermogen van € 390 miljoen. Enkele andere ‘agrarische’ namen op de lange lijst zijn Jaap Vreugdenhil van zuivelbedrijf Vreugdenhil Dairy Foods, Anton van Doormalen en Ben Tax van zaadveredelaar Rijk Zwaan en Lex van Hessen die rijk werd met schapen-, varkens- en koeiendarmen voor de worstindustrie.