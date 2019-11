Aanpak bodemdaling officieel gestart

In Groenekan is het officiële startsein gegeven voor het project aanpak Bodemdaling Groene Hart.

Het project in de vorm van een zogenoemde regiodeal is een samenwerking tussen drie gemeenten, de provincies Utrecht en Zuid-Holland en enkele waterschappen in het gebied.

De regiodeal Bodemdaling Groene Hart heeft in eerste instantie een budget van € 20 miljoen. De helft komt van het rijk en de andere helft hebben de regionale overheden opgebracht. Het geld wordt gebruikt voor 24 projecten, die zich richten op:

kennisontwikkeling over bodemdaling;

vernieuwd ondernemerschap voor agrarische bedrijven ;

ideeën bedenken en toepassen voor toekomstbestendig bouwen en wonen in veengebied;

maatregelen die bodemdaling afremmen.