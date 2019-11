3 jaar cel geëist tegen paardenvleesfraudeur

De rechtbank in Breda heeft gisteren 3 jaar cel geëist tegen vleeshandelaar Hans W.

Tijdens de rechtszaak werd duidelijk hoe de fraude werd georganiseerd.

Hans W. zou samen met hoofdverdachte Jan F. tonnen paardenvlees als rundvlees verkocht hebben. Het vleesschandaal speelde zich af in 2013. Paardenvlees werd ingekocht in Canada, België en Ierland. Vervolgens werd het omgekat in Breda en verkocht als Roemeens rundvlees in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. Het zat verwerkt in diepvriesmaaltijden.

Geur paardenvlees

Hans W. verdedigde zichzelf tijdens de rechtszaak te zeggen dat Jan F. hem gebruikt heeft. Het Franse bedrijf had ook kunnen weten dat het paardenvlees kocht in plaats van rundvlees. Paardenvlees ruikt namelijk heel anders en het vet is geler.

Het Openbaar Ministerie denkt dat Jan F. de leiding had in het hele vleesschandaal. Hans W. figureerde als een soort assistent. De rechtszaak tegen Jan F. was ook op donderdag 31 oktober gepland. Jan F. zit echter vast in Spanje en had geen zin om het risico te lopen dat hij bij aankomst op Schiphol gelijk aangehouden werd. De officier van justitie heeft een hogere straf voor hem in petto, laat de NOS weten. Voor deze zaak wordt een nieuwe datum gezocht.

Halal-rundvlees

Het is niet de eerste keer dat de 2 veroordeeld zijn voor een dergelijk schandaal. Zo zijn ze ook al eens veroordeeld geweest omdat ze paardenvlees als duurder halalrundvlees hadden verkocht.