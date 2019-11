100 EU-producten krijgen streekstatus in China

100 producten uit de EU met een geografische beschermde status krijgen ook die beschermde status in China.

De EU en China hebben een akkoord gesloten over de wederzijdse erkenning van beschermde regionale producten. Het gaat om 100 producten met een zogenoemde geografische aanduiding uit de EU (een product uit Nederland) en 100 Chinese producten. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over bescherming van de producten tegen namaak en misbruik. Dat meldt de Europese Commissie.

Vanuit de EU gaat het om producten als Mozzarella, Feta, Champagne, Ierse Whiskey, Münchener bier en Parmezaanse ham en kaas. Vanuit China staan producten op de lijst als Pixian bonenpasta, Anji witte thee, Panjin rijst en Anqiu gember. De lijst met producten uit de EU omvat een groot aantal wijnen en andere alcoholische dranken en vele soorten kaas.

Jenever enige Nederlandse product

Op de volledige lijst staat slecht één Nederlands product en dat is jenever. Die positie moet bovendien gedeeld worden met jenevers uit België, Frankrijk en Duitsland. Volgens de Europese Commissie gaat het om een eerste lijst met producten die nu wederzijds beschermd worden. Binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van de huidige overeenkomst zal de lijst uitgebreid worden met nog eens 175 namen van geografische aanduidingen. Het akkoord is ondertekend door onder meer EU-landbouwcommissaris Phil Hogan en het resultaat van jarenlange onderhandelingen. Aan EU-zijde moeten het parlement en de Raad van ministers de overeenkomst goedkeuren. Inwerkingtreding is dan naar verwachting uiterlijk eind 2020.

€ 13 miljard

China is de tweede bestemming voor de uitvoer van agrarische voedingsmiddelen uit de EU en was in de afgelopen 12 maanden goed voor een waarde van bijna € 13 miljard. De markt voor beschermde geografische aanduidingen is in de EU goed voor een waarde van € 75 miljard. De producten maken samen ruim 15% uit van de EU-uitvoer van levensmiddelen en dranken.

3.300 beschermde streekproducten

De regelingen om specifieke producten te beschermen ziet de Commissie als een van de grote successen van de Europese landbouw. Meer dan 3.300 EU-namen zijn geregistreerd als beschermde geografische aanduiding (BGA) of beschermde oorsprongsbenaming (BOB). Daarnaast zijn circa 1.250 niet-EU-namen beschermd uit bilaterale overeenkomsten zoals nu met China is afgesloten.