Zuidoost-Nederland nog steeds te droog

De grondwaterstand in de zuidoostelijke delen van Nederland is nog veel te laag, zegt waterschap Rijn en IJssel. “Elke druppel telt, regen is meer dan welkom.”

Ook Waterschap Scheldestromen blijft op alle mogelijke manieren water vasthouden. Het neerslagtekort in Zeeland is altijd nog 150 millimeter. In tegenstelling tot de zuidoostelijke delen, hebben waterschappen in het westen van Nederland de laatste weken juist de noodpompen in moeten zetten om wateroverlast door aanhoudende regen te bestrijden.

Extra maatregelen nodig deze winter

Volgens waterschappen in Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Drenthe behoort 2019 opnieuw tot de droogste jaren ooit. Het heeft op de hoge zandgronden in de zomer veel minder geregend dan elders in het land. Op veel plaatsen is sprake van een fors neerslagtekort. “De laatste weken viel er wel veel regen, maar zodra het weer een paar dagen droog is, staan de beken ook weer droog. De waterstand is dus nog helemaal niet stabiel. Daarom zijn in de winter nog veel extra maatregelen nodig.”

Sproeiverboden nog van kracht

Op een beperkt aantal plaatsen in het land, zoals in de Achterhoek, blijven sproeiverboden van kracht. Dat is zeer uitzonderlijk en gebeurde in 2018 voor het eerst. Waterschap Hunze en Aa's waarschuwt boeren nu alvast dat er in 2020 zeer streng gecontroleerd zal worden op gebruik van grondwater in de buurt van de Drentsche Aa. Grondwater is daar niet meer onbeperkt beschikbaar.

Stuwen maximaal omhoog

Alle schappen zetten de stuwen maximaal omhoog om zoveel mogelijk water in beken en sloten vast te houden. Veel waterbeheerders overleggen de komende weken met boeren om nog meer ‘slimme maatregelen’ te bespreken, zoals het plaatsen van door de boer zelf bediende stuwen. Rijn en IJssel stelt opnieuw opblaasbare duikerafsluiters beschikbaar. Door duikers te sluiten, krijgt regenwater zo lang mogelijk de tijd om in de grond te zakken. “Het moet nog lange tijd veel regenen om de grondwaterstand te verbeteren”, aldus de schappen.