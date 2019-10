Wolf beet veertien schapen dood op de Veluwe

De dood van veertien schapen op de Veluwe in september is het gevolg van een aanval door een wolf. Dat is gebleken uit DNA-onderzoek door Wageningen UR.

Het is de dodelijkste aanval op schapen sinds de terugkeer van de wolf op de Veluwe, melden diverse media. Het gaat om de kudde schapen die op 19 september is aangevallen op het Kroondomein Het Loo bij Emst, volgens Omroep Gelderland. Welke wolf de schepen heeft gedood, wordt nog uitgezocht.

Richtlijn voor wolvenschade in de schapenhouderij van kracht

Bij de aanval in Emst zijn met vijftien dieren evenveel schapen gedood als bij een eerdere aanval in het Gronings Marum. Het grootste aantal dode schapen viel bij een wolvenaanval in juni 2018 in Laag Zuthem in Overijssel. Cijfers over wolvenschade worden bijgehouden door BIJ12, het uitvoeringsorgaan van regelingen voor provincies. Begin oktober heeft BIJ12 de richtlijn voor wolvenschade in de schapenhouderij vastgesteld. Die richtlijn bestaat uit uitgangspunten voor de uitvoering van de taxatie, waardebepaling van de schapen en het verlenen van tegemoetkoming in de schade.