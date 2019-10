Wojciechowski bij herkansing goedgekeurd

Janusz Wojciechowski kan toch Eurocommissaris van landbouw worden.

De kandidaat-commissaris wist bij zijn herkansing in het Europees Parlement een meerderheid achter zich te scharen. Daarmee is hij definitief de beoogde opvolger van Phil Hogan.

De Poolse kandidaat had zich deze keer merkbaar beter voorbereid op de hoorzitting. Wojciechowski besloot daarnaast in het Pools te spreken, in plaats van in het Engels. In de eerdere hoorzitting van vorige week kreeg Wojciechowski veel kritiek op zijn gebrekkige Engels.

Landbouwbeleid eerlijker en groener

Tijdens de hoorzitting gaf de Poolse kandidaat-commissaris aan dat hij het landbouwbeleid eerlijker en groener wil maken. “De landbouw moet concurrerend zijn. Boeren zijn ondernemers, maar ze hebben steun nodig om te kunnen concurreren en om te zorgen dat alle burgers elke dag voldoende voedsel hebben van een goede kwaliteit. Ik zal me inzetten voor een sterke toereikende begroting voor landbouw en het platteland”, zegt Wojciechowski. Hij wil bovendien minder bureaucratie. “Boeren moeten niet teveel tijd kwijt zijn aan het invullen van formulieren. Dat is hun hoofdtaak niet”, vindt de kandidaat-commissaris.

Meer gelijkheid

Wojciechowski benadrukte tijdens de hoorzitting dat hij meer gelijkheid wilde. Zo wil hij dat levensmiddelen die worden geïmporteerd in de EU moeten voldoen aan dezelfde eisen als de eisen die voor Europese boeren en producenten gelden. Hij wil bovendien de premies die boeren in Europa krijgen sneller gelijk trekken tussen lidstaten en ook tussen boeren in de lidstaten. Het verschil tussen de nieuwe lidstaten en de oude lidstaten wil Wojciechowski beëindigen, zonder dat de boeren in de oude lidstaten daar de dupe van worden. “De nieuwe lidstaten zijn inmiddels ook al vijftien jaar lid van de EU”, zegt de Poolse kandidaat.

Vrijwillige vergroeningsmaatregelen

Om de klimaat- en milieudoelstellingen te behalen wil Wojciechowski geen wetten opleggen, maar boeren motiveren met financiële prikkels via een vrijwillige vergroeningsmaatregelen bij de directe inkomenssteun (eerste pijler) en via vrijwillige plattelandsprogramma’s (tweede pijler). Ook wil de beoogde landbouwcommissaris op het gebied van dierenwelzijn geen extra wetten opleggen. “De EU heeft nu al de hoogste dierenwelzijnseisen van de wereld. Extra vrijwillige maatregelen zal ik ondersteunen, maar ik wil geen extra wetgeving.”

Opgegroeid op platteland

Wojciechowski benadrukte bij zijn ‘herexamen’ dat hij de belangen van de boeren stevig zal behartigen als landbouwcommissaris en dat hij heel goed op de hoogte is van het leven op het platteland, omdat hij is opgegroeid op het platteland.

Nog niet definitief

Na de goedkeuring van de landbouwcommissie voor Wojciechowski, is nog niet definitief dat hij ook landbouwcommissaris wordt. Het Europees Parlement moet nog definitief stemmen over de totale Commissie die Commissievoorzitter Ursula von der Leyen voorstelt.