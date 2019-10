Volg live het boerenprotest

Volg hier, vanaf woensdagmorgen 6.00 uur, alle ontwikkelingen rondom het boerenprotest.

Woensdag 16 oktober is het weer boeren-actiedag. Trekkers rijden naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven (U.) en naar Den Haag (Z.-H.). Volg de gebeurtenissen via het liveblog van Boerderij.