Verlaging btw groente en fruit kost € 350 miljoen

Een verlaging van btw op groente en fruit in supermarkt en horeca leidt tot een belastingderving van € 350 miljoen en veel problemen bij de Belastingdienst.

Dat schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op vragen uit de begrotingsbehandeling van zijn ministerie.

Politieke druk

De politieke druk blijft om de maatregel van begin dit jaar (btw-verhoging) terug te draaien en zo de consumptie toe te laten nemen. De Jonge zet vraagtekens bij het terugdraaien van de maatregel voor groente en fruit. Zo’n verlaging van het btw-tarief voor groente en fruit zou leiden tot grote uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst. Ook het bedrijfsleven zal extra administratieve lasten ervaren als groente en fruit een eigen tarief krijgen van 6%.

Daarnaast twijfelt De Jonge of een verlaging van het btw-tarief wel leidt tot lagere prijzen in de winkel. “Mogelijk is een supermarkt bereid om bananen altijd voor een bepaalde prijs te verkopen, dus onafhankelijk van het btw-tarief, om zo klanten te trekken.”

Andere maatregelen

Volgens De Jonge is het niet moeilijker geworden om gezonde producten te kopen in de supermarkt door de btw-verhoging. Omdat prijzen van andere producten ook verhoogd zijn, blijft de keuze hetzelfde, aldus de minister.

Het ministerie ondersteunt een hogere groenteconsumptie door het Nationaal Preventieakkoord, het National Actieplan Groente en Fruit, Europese promotieprogramma’s en het EU-Schoolfruitprogramma.