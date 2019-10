Veel buitenlandse steun, maar ook kritiek op boerenprotest

Buitenlandse media uiten steun, maar ook kritiek op de Nederlandse boerenacties. Een greep uit de berichtgeving.

De Duitse media en vakpers waren lovend over de boerenactie op 1 oktober. Zij zagen het volgens vakblad TopAgrar als grote voorbeeld om actie te voeren bij de politiek. Dat gebeurde ook. Duitse boeren reden 14 oktober in colonne naar het landbouwministerie in Bonn. Op 22 oktober gaan ze opnieuw naar Bonn, uit Noord-Hessen al met een colonne van zo’n 180 trekkers, laat een lokale Duitse boer weten. Hiervoor hebben zij – net zoals in Nederland – groepschats op sociale media opgezet om alles in goede banen te leiden en programma’s te delen.

Steun uit buurlanden

Ook de actie van woensdag is ze niet ontgaan. Zo deed het Duitse landbouwvakblad AgrarHeute verslag van de acties met beeld en sociale media verhalen, en lichtte SRF toe wat Nederlandse boeren dwarszit en waarom de protesten zijn. Hoewel vakblad TopAgrar vol lof over de actie op 1 oktober schreef, hebben zij geen artikel besteed aan de actie van afgelopen woensdag.

Ook verschillende media bij onze zuiderburen volgden de acties op de voet, wat resulteerde in veel steunbetuigingen aan de Nederlandse boeren. “Alle sympathie voor de boeren in Nederland”. “Respect voor de boeren”, “Toch prachtig dat samenhoren van Nederlandse boeren”, klonk het. Afgezien van een aankondiging van de actie wijdde vakblad Vilt geen artikel aan het verloop.

Ik kan me niet herinneren dat Nederlandse boeren protesteerden. Dat horen we toch alleen maar van Franse of Duitse boeren?

Angelo Di Mambro, Italiaans journalist

Ook Italië bereikt

Ook bleef de actie niet onopgemerkt in Italië. “Wat is er in Nederland aan de hand?”, vraagt de in Brussel gestationeerde Italiaanse journalist Angelo Di Mambro zich af. Di Mambro werkt voor het Italiaanse nieuwsagentschap Ansa. “Ik kan me niet herinneren dat Nederlandse boeren protesteerden. Dat horen we eigenlijk alleen maar van Franse of Duitse boeren?” Di Angelo wil weten in hoeverre de derogatie voor de Nederlandse melkveehouderij (die een hogere stikstofgift op grasland toelaat) zich verenigt met de stikstofbeperkingen die nu via de Vogel- en Habitatrichtlijn worden opgelegd.

Europese vakpers blijft achter

In de vakpers in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland is weinig te vinden over de actie van afgelopen woensdag. Wel deed The Washington Post bericht over de trekkeracties in Nederland. Met een kritische insteek. Boeren zouden volgens het medium wel aandacht krijgen, maar weinig resultaat boeken. Daarbij verwijzen zij naar de trekkerprotest in Washington, enkele tientallen jaren geleden.

Incidenten – zoals het forceren van de deur van het provinciehuis – worden daarentegen wel massaal aangehaald. Het Duitse TopAgrar kopt bij de forceeractie in Groningen zelfs op ‘boerengeweld in Nederland’.