Van fraude verdachte mesthandelaar voor rechter

Maandag 7 oktober staat een mesthandelaar uit het Brabantse Wintelre voor de rechtbank Oost-Brabant.

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een mesthandelaar stelselmatige en grootschalige mestfraude. Niet alle mest die zou zijn getransporteerd, zou in de administratie verwerkt zijn. De mesthandelaar wordt verdacht van valsheid in geschrift en overtreding van de Meststoffenwet. Het OM heeft het vermoeden dat de handelaar meer dan een half miljoen kilo fosfaat heeft laten verdwijnen en voor meerdere miljoenen euro’s heeft gefraudeerd met de administratie van de mestladingen en met mesttransporten.

Na eerste inval in 2016 lijkt fraude in 2018 weer te zijn opgepakt

Volgens het OM heeft de mesthandelaar de mestboekhouding van maart tot november 2016 en van februari tot mei 2018 niet naar waarheid opgemaakt. Hierdoor valt niet meer na te gaan hoeveel mest hij precies heeft verhandeld.

Al eind 2016 hebben de politie en NVWA, samen met de douane, een inval bij het bedrijf in Wintelre gedaan vanwege de vermeende mestfraude. Daarbij werd de destijds 42-jarige mesthandelaar aangehouden.

In het voorjaar van 2018 heeft de politie opnieuw een inval gedaan op het bedrijf in Wintelre en daarbij beslag gelegd op 35 vrachtwagencombinaties en enkele personenauto’s van de mesthandelaar. Het vermoeden was dat het bedrijf na 2016 is doorgegaan met frauderen met mest.