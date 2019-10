VVD, CDA en SGP willen afroming rechten niet in wet

CDA,VVD en SGP willen de mogelijkheid om generiek te korten op de veestapel uit de nieuwe meststoffenwet halen.

Dat blijkt uit de schriftelijke reactie van de Tweede Kamer op het wetsvoorstel van landbouwminsiter Carola Schouten. In dit wetsvoorstel zijn de sectorale stikstof- en fosfaatplafonds wettelijk verankerd. Ook is de mogelijkheid voor afroming van het aantal dierrechten opgenomen in de wet.

Amendement

CDA-Kamerlid Jaco Geurts heeft een amendement ingediend om de afromingsmogelijkheid voor pluimvee- en varkensrechten uit de meststoffenwet te halen. Volgens Geurts is het niet nodig om dit middel in de wet op te nemen omdat de sectoren de stikstof- en fosfaatplafonds niet structureel overschrijden. CDA en VVD vinden het onwaarschijnlijk dat de sectorplafonds in de toekomst overschreden zullen worden, gezien de beperking van het huidige aantal beschikbare productierechten.

Onnodig dubbel slot

VVD spreekt van een ‘onnodig dubbel slot’. De partijen vrezen dat het wetsvoorstel de mogelijkheid biedt om de veestapel in te krimpen zonder compensatie voor de veehouders. Als er toch een overschrijding zou plaatsvinden, maakt Geurts liever afspraken met de sectoren zelf of zouden rechten uit de markt kunnen worden gehaald met compensatie. VVD merkt op dat ook voermaatregelen een optie zijn om een beperkte overschrijding van de plafonds tegen te gaan. SGP vraagt waarom er niet gekeken wordt naar eventuele ruimte bij andere sectoren om zo het nationale sectorplafond niet te overschrijden.

Behandeling in Tweede Kamer

In het Zesde actieprogramma nitraatrichtlijn is afgesproken dat de sectorale plafonds voor varkens, pluimvee en fosfaatrechten worden opgenomen in de meststoffenwet. De behandeling van deze wet ligt nu voor in de Tweede Kamer.

Uit de vragen blijkt tevens dat CDA en VVD bezorgd zijn over de afname van de deelname aan derogatie. CDA vraagt op het mogelijk is om derogatie aantrekkelijker te maken voor bedrijven.