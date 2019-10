Stikstofregels onder grote tijdsdruk gemaakt

Verschil in stikstofregels mogelijk.

De omstreden beleidsregels voor stikstof zijn onder grote tijdsdruk tot stand gekomen. Inmiddels wordt gekeken naar aanpassingen. Deze week is daarover overleg tussen provincies verenigd in het IPO en het ministerie van LNV. Dat meldt de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth, tevens portefeuillehouder voor stikstof van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Gelderse landbouwgedeputeerde Peter Drenth (CDA) - Foto: ANP

Drenth heeft tijdens de protestacties excuses aangeboden aan de boeren over de grote haast en te weinig overleg. “De beleidsregels zijn onder stoom en komend water tot stand gekomen”, aldus Drenth, “Die beleidsregels moesten ruimte maken voor projecten door te werken aan stikstofreductie en natuurherstel.”

In Gelderland is tijdens de acties toegezegd dat er overleg komt over het opschorten van de regels voor de agrarische sector. Dat overleg met de agrarische sector is deze week en het resultaat wordt volgende week aan het college voorgelegd. De beleidsregels voor andere sectoren, bijvoorbeeld woningbouw, kunnen nu wel doorgaan als ze voldoen aan de voorwaarden. Dat is anders in bijvoorbeeld de provincie Friesland waar alle beleidsregels zijn ingetrokken. In dat geval kan voorlopig geen enkele vergunning worden aangevraagd.

Provincies hebben ruimte voor eigen stikstofbeleid

Volgens Drenth is het rijksbeleid het kader waarbinnen provincies opereren, maar is er wel ruimte voor eigen beleid. “Het streven is altijd om als gezamenlijke provincies daarin een lijn te trekken”, aldus Drenth. Provincies zijn het bevoegd gezag voor vergunningen in het kader van de natuurwet en kunnen dan ook eigen eisen stellen.

De provincies hebben inmiddels verschillend gereageerd op protestacties en lang niet allemaal de beleidsregels opgeschort. Na het overleg deze week zal blijken in hoeverre de gelederen gesloten worden. Donderdag 17 oktober is er een debat in de Tweede Kamer over het stikstofbeleid.