Stichting Stikstofclaim wil schade op overheid verhalen

Stichting Stikstofclaim wil de schade die het kabinet en Gedeputeerde Staten (GS) veroorzaken met de aangekondigde stikstofmaatregelen gaan verhalen op de overheid. Dat meldt de stichting in een persbericht.

Stikstofclaim wil collectief schadeprocedures aanspannen tegen het stikstofdossier: “Wij willen verduidelijking en stappen daarom naar de rechter om juridisch aan te tonen waar de grenzen liggen.”

Miljarden euro’s schade

Rijksoverheid en de provincies staan volgens de stichting op het punt stikstofmaatregelen te treffen waarbij miljarden euro’s aan economische waarde van de agrarische sector wordt afgenomen. Met name provinciale maatregelen zouden ‘vergaand zijn en alle veehouderijsectoren treffen’. “De maatregelen worden genomen op basis van het rekenmodel Aerius van het RIVM, dat een onzekerheid rapporteert in de berekeningen van 50 tot 100% en nooit gevalideerd is met metingen”, aldus Stichting Stikstofclaim. De schade die dit ‘onzorgvuldig handelen’ veroorzaakt, wil de stichting collectief verhalen op de overheid.

Vijf schadepijlers

Stichting Stikstofclaim richt zich op een vijftal actiepunten. Ten eerste op de stikstofbrief van minister Schouten, waaruit het beeld zou ontstaan dat het aantal piekbedrijven, dat te veel stikstof uitstoot op aangrenzende natuurgebieden, naar schatting 100 tot 150 stuks bedraagt. Maar uit de handreiking voor provincies blijkt volgens de stichting dat duizenden bedrijven in alle sectoren getroffen worden. Bovendien wordt ontwikkelruimte afgenomen van bedrijven die binnen een straal van 1 kilometer van natuurgebieden liggen. Hierdoor zou de waarde van deze bedrijven dalen of onverkoopbaar worden. Ten derde wordt latente ruimte, productierechten en milieu-productieruimte afgenomen zonder (voldoende) financiële compensatie. Bovendien wordt verwacht dat de depositiemetingen in 2020-2023 andere resultaten opleveren dan het ‘onzekere’ Aerius-model. Boeren en ondernemers zouden bij het invoeren van een niet gevalideerd model ten onrechte op kosten gejaagd worden. Tot slot richt de stichting zich op het rapport van de Commissie-Remkes. De veehouderij is goed voor 46% van de stikstofuitstoot, maar duizenden, vooral industriële, bedrijven hebben geen Natuurbeschermingswetvergunning. Die bedrijven zijn buiten de statistieken gevallen, waardoor de veehouderij de volle mep krijgt en imagoschade oploopt, zo besluit stichting Stikstofclaim.

Website spoedig online

De stichting richt momenteel een website op, waar geïnteresseerden zich aan kunnen melden. “Alleen kunnen we niets, samen staan we sterk”, benadrukt de stichtingvoorzitter, tevens melkveehouder, John Spithoven. Inschrijving kost € 150. De binnengehaalde schadevergoedingen worden toegekend aan de deelnemers. Volgens Spithoven wil de stichting de website vanavond, woensdag 9 oktober, of morgen, donderdag 10 oktober, online zetten. Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende veehouderijsectoren en wordt ondersteund door juristen en advocaten.