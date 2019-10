Schouten wil niet aan glyfosaatverbod

Een verbod op glyfosaat in de landbouw komt er in Nederland niet, zolang het middel in Europa nog toegelaten is.

Minister Carola Schouten zegt dat een verbod in de landbouw juridisch niet te onderbouwen is.

De Tweede Kamer is kritisch op de houding van Schouten. Een motie van D66‘er Tjeerd de Groot om het gebruik van glyfosaat aan banden te leggen en een einde te maken aan het ‘geelspuiten’ van grasland haalde een Kamermeerderheid.

Glyfosaat alleen in het uiterste geval

De minister zegt dat het gebruik van glyfosaat binnen de integrale gewasbescherming aan banden moet worden gelegd. Ze streeft naar een werkwijze waarbij glyfosaat alleen in het uiterste geval wordt ingezet.

Maar een verbod in de landbouw zou mogelijk leiden tot schadeclaims, aldus Schouten. De minister zegt dat de Oostenrijkse regering niet voor niets in haar maag zit met een aangenomen wet in het Oostenrijkse parlement om glyfosaat te verbieden.

Wel verbod buiten landbouw

Partij voor de Dieren, D66 en GroenLinks legden de minister donderdag het vuur na aan de schenen na haar duidelijke weigering om een verbod op glyfosaat te overwegen. Tjeerd de Groot (D66) vroeg zich af of de minister wel op het juiste spoor zit met haar stelling dat een verbod in de landbouw niet juridisch houdbaar is, gezien het feit dat er buiten de landbouw wel een verbod is ingesteld.

Dillema niet op bordje van de boer leggen

Schouten zegt dat boeren glyfosaat soms praktisch niet kunnen missen, ook gezien de regels die de overheid oplegt als het gaat om eisen voor vanggewassen. De minister wil dat dilemma niet op het bordje van de boer leggen.

Aan de andere kant zegt Schouten dat ze “geen dogmatisch voorstander van glyfosaat is”. Als glyfosaat niet door de herbeoordeling door het Europese voedselveiligheidsagentschap (EFSA) komt, zal zij dat ook als een feit accepteren.

Neonicotinoïden

De minister gaat niet in op verzoeken om alsnog neonicotinoïden in de akkerbouw toe te staan. “In Europa hebben we juist besproken dat die uitzonderingen (in andere lidstaten) eigenlijk niet kunnen. Er is gewoon een verbod. Ik ga niet voor een vrijstelling pleiten.”