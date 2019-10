Schouten wil kringlooplandbouw niet per wet afdwingen

Kringlooplandbouw kost tijd. Dat zegt landbouwminister Carola Schouten in reactie op Kamerleden die kritiek hebben op de voortgang van de landbouwvisie.

Met name D66 en PvdA zijn kritisch en vinden dat er te weinig voortgang zit in het dossier.

William Moorlag (PvdA) vindt de omschrijving van kringlooplandbouw te vaag en constateert dat er in de coalitie zelf al een groot verschil is in de betekenis van kringlooplandbouw. “Ik vrees dat daardoor het vertrouwen in de samenleving alleen maar verder zal afnemen en de boosheid alleen maar groter zal worden. Als je elke relevante partij vraagt wat kringlooplandbouw betekent, dan geven ze allemaal verschillende antwoorden. En als je vraagt wat er moet gebeuren, dan wordt er vooral gezegd wat andere partijen moeten gaan doen”, zegt hij.

Verbod op drijfmest

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot zei eerder in het debat dat hij concrete stappen en duidelijkheid van minister Schouten verwacht richting kringlooplandbouw. “Zonder deze duidelijkheid is het ministerschap van deze minister wat D66 betreft niet geslaagd”, dreigde De Groot. D66 pleit ervoor om kringlooplandbouw via een kringloopwet af te dwingen. Hij stelt bijvoorbeeld voor om drijfmest te verbieden om zo innovatie in nieuwe stalsystemen te stimuleren. Dat was tegen het zere been van CDA en VVD, die fel ageerden tegen de plannen van De Groot.

Ik zou willen dat ik het gisteren al allemaal voor elkaar had

Schouten wijst erop dat het huidige landbouwsysteem in 60 jaar is ontwikkeld tot wat het nu is. Om daar verandering in te brengen moet de minister op veel plekken gaan duwen om te zorgen dat het weer de goede kant op gaat. “Dat is niet zomaar gebeurd! Ik zou willen dat ik het gisteren al allemaal voor elkaar had. Dat lukt me niet, maar ik weet wel wat me te doen staat. Ik moet elke dag weer die acties in gang blijven zetten om daar te komen en dat zijn we ook nu aan het doen”, zegt Schouten.

Onrust bij boeren

Een verbod op drijfmest, zoals De Groot suggereert, vindt Schouten geen goed idee. “Dat leidt precies tot de onduidelijkheid die boeren soms horen”, zegt ze. Als voorbeeld geeft ze een boer die zijn stal vernieuwt, maar nu gelijk weer iets over een verbod te horen krijgt. “Dat is iets wat onrust bij die boeren teweegbrengt.”, zegt Schouten. Ze wijst erop dat ze de verandering stap voor stap wil doen door afspraken te maken met de sector. Wetgeving is daarbij volgens Schouten niet nodig. “Boeren zijn ondernemers. Die weten wat ze te doen staat in sommige situaties”, zegt ze. Wel wil Schouten de belemmerende regelgeving aanpakken. Nu lopen boeren met innovatieve stallen soms tegen de RAV-systematiek (Regeling ammoniak en veehouderij) aan. De nieuwe technieken worden dan nog niet toegelaten. Schouten wil de belemmeringen voor nieuwe systemen hierbij wegnemen. Ook bij het verruimen van experimenteerruimte is volgens Schouten nog ‘een wereld te winnen’.