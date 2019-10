Schouten: provinciale regels stikstofruimte aanpassen

De provinciale regels bij het extern salderen van stikstofruimte moeten in lijn worden gebracht met het kabinetsbeleid. Minister Carola Schouten zei donderdag 10 oktober bij de behandeling van de landbouwbegroting: “Wat in de brief van het kabinet staat, geldt. De provinciale beleidsregels moeten in lijn zijn met de brief".

Woensdag 9 oktober bleek dat de provinciale beleidsregels verder gaan dan wat het kabinet afgelopen vrijdag schreef. De provincies nemen in de beleidsregels meer zogenoemde latente ruimte weg dan het kabinet schrijft. Onbenutte stalcapaciteit wel meetellen Schouten zegt dat bedrijven die als gevolg van het stelsel van fosfaatrechten hun stal niet hebben volgezet, bij het extern salderen de onbenutte stalcapaciteit wel kunnen meetellen. Bij de provinciale beleidsregels is dat niet mogelijk. Tijd om provinciale regels aan te passen De minister zegt dat er tijd is om de provinciale regels aan te passen, omdat eerst een wetswijziging nodig is voordat het extern salderen met landbouwbedrijven mogelijk wordt. De provinciale beleidsregels zijn mede door inbreng vanuit de provincie Noord-Brabant strenger geworden dan de brief van de minister.