Schouten: meer geld voor stikstofmeting in natuur

Er komt meer geld om metingen te doen naar de stikstofneerslag in natuurgebieden. Landbouwminister Carola Schouten heeft dat woensdag 9 oktober gezegd naar aanleiding van vragen van regeringspartijen VVD en CDA over de betrouwbaarheid van modellen en metingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De minister zegt geen twijfel of kritiek te hebben over de gegevens van het RIVM. “Je kunt de metingen altijd verbeteren. Dat er tot nu toe beperkt is gemeten, heeft ook te maken met geld.”

VVD’er Helma Lodders en CDA’er Jaco Geurts drongen er woensdag bij de behandeling van de landbouwbegroting op aan meer openheid te verschaffen over de manier waarop het RIVM werkt. Volgens Lodders en Geurts ontbreekt het aan transparantie.

Rekenmethode internationaal beoordeeld en gevalideerd

Aanleiding van de kritiek is onder andere de actie van het Mesdagfonds om het RIVM tot meer openheid aan te sporen als het gaat om onder andere het rekenmodel Aerius, op basis waarvan wordt beoordeeld of bedrijven en activiteiten een stikstofeffect hebben op natuurgebieden. Minister Schouten zegt dat het RIVM altijd bereid is openheid te geven. De methoden die het RIVM gebruikt om de stikstofneerslag in natuurgebieden te berekenen, zijn internationaal beoordeeld en gevalideerd.

SP’er Frank Futselaar zegt in reactie op de kritiek van VVD en CDA dat er geen enkel bewijs is dat het RIVM schimmig doet over de gegevens. Hij zegt dat de overheid wetenschappelijke instituten heeft aangesteld om onderzoek te doen en dat het niet aan politici is om te discussiëren over de betrouwbaarheid van de uitkomsten van het onderzoek. “Dat is iets voor wetenschappers onderling.”

Hij vindt het een zorgelijke maatschappelijke ontwikkeling dat steeds vaker twijfel heerst over wetenschappelijke vaststellingen.